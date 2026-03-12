Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 21:02 |
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги

Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Киевское «Динамо» готовит новый контракт для нападающего Матвея Пономаренко. Клуб планирует существенно повысить зарплату 20-летнему форварду, который стал одним из ключевых игроков команды.

Действующий контракт Пономаренко с киевлянами рассчитан до конца 2028 года, а нынешняя зарплата футболиста составляет около 12 тысяч долларов в месяц.

После смены тренера нападающий начал регулярно получать шанс и воспользовался им. Пономаренко отличился голами в пяти матчах УПЛ подряд и уже имеет 7 забитых мячей в сезоне, вмешавшись в борьбу бомбардиров чемпионата. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 1 млн евро.

Матвей Пономаренко продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
