Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт
Киевское «Динамо» готовит новый контракт для нападающего Матвея Пономаренко. Клуб планирует существенно повысить зарплату 20-летнему форварду, который стал одним из ключевых игроков команды.
Действующий контракт Пономаренко с киевлянами рассчитан до конца 2028 года, а нынешняя зарплата футболиста составляет около 12 тысяч долларов в месяц.
После смены тренера нападающий начал регулярно получать шанс и воспользовался им. Пономаренко отличился голами в пяти матчах УПЛ подряд и уже имеет 7 забитых мячей в сезоне, вмешавшись в борьбу бомбардиров чемпионата. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 1 млн евро.
