11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге

Благодаря победе донецкого Шахтера над Лехом в первом матче 1/8 финала Лиги конференций в активе украинских команд в евросезоне стало 7.312 баллов.

5.062 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

7.312 баллов – это уже 11-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16.625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках