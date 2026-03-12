Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
12 марта 2026, 22:29
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге

Напомним, какое количество баллов принес Украине каждый украинский клуб в евросезоне 2025/26

11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine

Благодаря победе донецкого Шахтера над Лехом в первом матче 1/8 финала Лиги конференций в активе украинских команд в евросезоне стало 7.312 баллов.

5.062 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

7.312 баллов – это уже 11-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16.625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках

  1. 2008/09 – 16.625
  2. 2010/11 – 10.083
  3. 2014/15 – 10.000
  4. 2015/16 – 9.800
  5. 2012/13 – 9.500
  6. 2004/05 – 8.100
  7. 2017/18 – 8.000
  8. 2013/14 – 7.833
  9. 2011/12 – 7.750
  10. 1998/99 – 7.333
  11. 2025/26 – 7.312
  12. 2019/20 – 7.200
  13. 2020/21 – 6.800
  14. 2006/07 – 6.500
  15. 2009/10 – 5.800
  16. 2005/06 – 5.750
  17. 2022/23 – 5.700
  18. 1997/98 – 5.625
  19. 2018/19 – 5.600
  20. 2016/17 – 5.500
  21. 1999/00 – 5.375
  22. 2003/04 – 4.875
  23. 2007/08 – 4.875
  24. 2002/03 – 4.250
  25. 2021/22 – 4.200
  26. 2023/24 – 4.100
  27. 2000/01 – 4.000
  28. 1992/93 – 3.666
  29. 2001/02 – 3.625
  30. 2024/25 – 3.600
  31. 1993/94 – 3.333
  32. 1995/96 – 3.333
  33. 1994/95 – 2.500
  34. 1996/97 – 1.500
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом
Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Комментарии 2
Maks23
Спасибо Шахтер...
Ответить
+1
Samuel
Динамо мастаки
Ответить
-2
