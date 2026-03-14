14 марта 2026, 06:02
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле после поражения от Реала

Команду возглавит Энцо Мареска

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

После поражения 0:3 от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов руководство английского «Манчестер Сити» уже планирует будущее без известного испанского тренера Пепа Гвардиолы.

По информации источника, главным тренером клуба станет итальянец Энцо Мареска, который ранее работал помощником Гвардиолы и имеет его поддержку, а также недавно покинул «Челси».

Мареска успешно работал в «Челси», выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира, и руководство рассчитывает, что он сохранит стиль игры «горожан» и вернет команде конкурентный дух.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
