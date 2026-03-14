Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле после поражения от Реала
Команду возглавит Энцо Мареска
После поражения 0:3 от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов руководство английского «Манчестер Сити» уже планирует будущее без известного испанского тренера Пепа Гвардиолы.
По информации источника, главным тренером клуба станет итальянец Энцо Мареска, который ранее работал помощником Гвардиолы и имеет его поддержку, а также недавно покинул «Челси».
Мареска успешно работал в «Челси», выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира, и руководство рассчитывает, что он сохранит стиль игры «горожан» и вернет команде конкурентный дух.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
