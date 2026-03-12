Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала
Тренер готов поработать в сборной Германии
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть клуб после завершения сезона. По информации СМИ, испанский специалист сомневается в продолжении работы, несмотря на контракт до 2027 года.
Одной из причин называют потерю мотивации после почти десяти лет в клубе и напряженные отношения с новым спортивным директором Уго Вианой. Также на решение влияют нестабильные результаты команды.
Сообщается, что Гвардиола готов тренировать сборную. В его услугах заинтересована Федерация футбола Германии, которая может пригласить тренера после ЧМ-2026, если Юлиан Нагельсманн не оправдает ожиданий.
