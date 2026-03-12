Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала
Англия
12 марта 2026, 23:42 |
1284
2

Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала

Тренер готов поработать в сборной Германии

12 марта 2026, 23:42 |
1284
2 Comments
Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть клуб после завершения сезона. По информации СМИ, испанский специалист сомневается в продолжении работы, несмотря на контракт до 2027 года.

Одной из причин называют потерю мотивации после почти десяти лет в клубе и напряженные отношения с новым спортивным директором Уго Вианой. Также на решение влияют нестабильные результаты команды.

Сообщается, что Гвардиола готов тренировать сборную. В его услугах заинтересована Федерация футбола Германии, которая может пригласить тренера после ЧМ-2026, если Юлиан Нагельсманн не оправдает ожиданий.

По теме:
Футболист АПЛ расстался со звездой футбола и уже нашел новую девушку
«Я не удивлюсь». Маркевич назвал следующего обладателя Золотого мяча
ВИДЕО. Все очевидно. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
сборная Германии по футболу назначение тренера Манчестер Сити Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Футбол | 12 марта 2026, 21:43 0
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч

АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты, также выиграли Страсбург и Райо Вальекано

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12 марта 2026, 06:23 6
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
Бокс | 11.03.2026, 23:14
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
ну його можна зрозуміти, він абсолютно все виграв із Сіті
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем