  4. Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
14 марта 2026, 19:45
2611
3

Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро

Клуб может подписать Олисе

14 марта 2026, 19:45 |
2611
3 Comments
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

«Реал» готовит громкий трансфер на лето. По информации СМИ, мадридский клуб готов предложить около 160 миллионов евро за вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Французский футболист проводит яркий сезон в Бундеслиге и привлек внимание грандов Европы благодаря своей скорости, дриблингу и креативности в атаке. В Мадриде считают, что он может усилить правый фланг команды.

В то же время для такого дорогого трансфера «сливочным» придется разгрузить состав. Среди возможных кандидатов на продажу называют Барима Диаса и Франко Мастантуоно.

По теме:
Арбелоа определил состав Реала на матч Ла Лиги. Где Лунин?
Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд
Сможет ли Бавария превзойти Барселону по количеству голов в сезоне?
Майкл Олисе трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Бавария Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Бокс | 14 марта 2026, 05:42 1
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку

Монтеро рассказал, какие советы старший брат давал Владимиру во время боя с Джошуа

ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности
Футбол | 14 марта 2026, 19:27 1
ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности
ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности

Валерий и Дарья Бондарь ждут ребенка

Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 14.03.2026, 04:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 14.03.2026, 09:23
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14.03.2026, 16:55
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Комментарии 3
ona_proigraet
споpтюа, Барім Діас - немає такого гравця в Реалі. Його ім'я пишуть або як Брахім, або Браїм Діас
Gargantua
да, достойный игрок
Денис Брегін
олісе монстр, увірвати його буде вкрай важко.
Популярные новости
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
13.03.2026, 05:42 5
Бокс
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 36
Теннис
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 4
Футбол
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
