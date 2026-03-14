Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
Клуб может подписать Олисе
«Реал» готовит громкий трансфер на лето. По информации СМИ, мадридский клуб готов предложить около 160 миллионов евро за вингера «Баварии» Майкла Олисе.
Французский футболист проводит яркий сезон в Бундеслиге и привлек внимание грандов Европы благодаря своей скорости, дриблингу и креативности в атаке. В Мадриде считают, что он может усилить правый фланг команды.
В то же время для такого дорогого трансфера «сливочным» придется разгрузить состав. Среди возможных кандидатов на продажу называют Барима Диаса и Франко Мастантуоно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
