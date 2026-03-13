Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Осимхен может перейти в «королевский клуб»
«Реал» Мадрид интересуется нигерийским форвардом Виктором Осимхеном, который демонстрирует фантастическую результативность в «Галатасарае». Клуб ищет нападающего, способного изменить игру в штрафной площади и повысить конкурентоспособность в Ла Лиге и еврокубках.
Осимхен отличается мощью, скоростью, чутьем гола и умением решать ключевые матчи. Его трансфер оценивают в 110 млн евро, что отражает высокую ценность игрока на рынке.
«Галатасарай» понимает, что удержать нападающего надолго будет сложно, если поступят серьезные предложения из крупных европейских лиг.
«Реал» Мадрид рассматривает Осимхена как потенциального лидера атаки и игрока, способного значительно усилить команду в следующем сезоне.
