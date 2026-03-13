Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 марта 2026, 03:32
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро

Осимхен может перейти в «королевский клуб»

Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Реал» Мадрид интересуется нигерийским форвардом Виктором Осимхеном, который демонстрирует фантастическую результативность в «Галатасарае». Клуб ищет нападающего, способного изменить игру в штрафной площади и повысить конкурентоспособность в Ла Лиге и еврокубках.

Осимхен отличается мощью, скоростью, чутьем гола и умением решать ключевые матчи. Его трансфер оценивают в 110 млн евро, что отражает высокую ценность игрока на рынке.

«Галатасарай» понимает, что удержать нападающего надолго будет сложно, если поступят серьезные предложения из крупных европейских лиг.

«Реал» Мадрид рассматривает Осимхена как потенциального лидера атаки и игрока, способного значительно усилить команду в следующем сезоне.

Виктор Осимхен трансферы Ла Лиги трансферы Галатасарай Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
