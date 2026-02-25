Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрген Клопп поддержал трансфер Реала за 150 миллионов евро
Испания
Юрген Клопп поддержал трансфер Реала за 150 миллионов евро

Тренер не против ухода Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий тренер Юрген Клопп поддерживает продажу вингера Винисиуса Жуниора в «Манчестер Юнайтед».

По информации испанских СМИ, английский гранд готов предложить около 150 млн евро за звезду «Реала». Сообщается, что немецкий специалист, которого связывают с возможным назначением в мадридский клуб, не против такой сделки, ведь масштабный трансфер позволил бы перестроить состав под собственное видение.

В то же время в Мадриде понимают, что Винисиус является ключевой фигурой команды, и его уход может существенно повлиять на спортивный проект клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо может перейти в клуб-конкурент. Ведутся переговоры
Винисиус Жуниор чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера Юрген Клопп трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
