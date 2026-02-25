Юрген Клопп поддержал трансфер Реала за 150 миллионов евро
Тренер не против ухода Винисиуса
Немецкий тренер Юрген Клопп поддерживает продажу вингера Винисиуса Жуниора в «Манчестер Юнайтед».
По информации испанских СМИ, английский гранд готов предложить около 150 млн евро за звезду «Реала». Сообщается, что немецкий специалист, которого связывают с возможным назначением в мадридский клуб, не против такой сделки, ведь масштабный трансфер позволил бы перестроить состав под собственное видение.
В то же время в Мадриде понимают, что Винисиус является ключевой фигурой команды, и его уход может существенно повлиять на спортивный проект клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер осваивает футбольный менеджмент
Дальше прошли Буде-Глимт, Атлетико Мадрид, Байер и Ньюкасл