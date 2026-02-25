Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал укажет на дверь Арбелоа. Перес договорился с легендарным тренером
Испания
25 февраля 2026, 03:02
Реал укажет на дверь Арбелоа. Перес договорился с легендарным тренером

Команду возглавит Клопп

Реал укажет на дверь Арбелоа. Перес договорился с легендарным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» определился с будущим Альваро Арбелоа. По информации испанских СМИ, руководство клуба уже сообщило наставнику, что он не продолжит работу в следующем сезоне – даже в случае победы в Ла Лиге.

Президент Флорентино Перес планирует запуск долгосрочного проекта, который должен возглавить Юрген Клопп. Сообщается, что с немецким специалистом уже достигнута предварительная договоренность о начале сотрудничества с нового сезона.

В Мадриде считают, что Арбелоа пока не готов к масштабной перестройке команды, тогда как Клоппа видят идеальным кандидатом для формирования нового «Реала».

Юрген Клопп чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Альваро Арбелоа назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
