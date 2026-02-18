Клопп получил предложение возглавить МЮ и Челси. Тренер принял решение

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ухода из мерсисайдского клуба получал предложения от Манчестер Юнайтед и Челси, однако ответил отказом.

Об этом сообщил его агент Марк Козике. По словам представителя, немецкий специалист сразу дал понять, что не планирует возглавлять другой английский клуб. Также тренер имел на руках предложения от сборной Англии.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.