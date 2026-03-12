Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невертон увеличил преимущество Шахтера в матче с Лехом, забив второй
Лига конференций
12 марта 2026, 20:59 | Обновлено 12 марта 2026, 21:13
877
0

ВИДЕО. Невертон увеличил преимущество Шахтера в матче с Лехом, забив второй

Бразилец поразил ворота соперников на 48-й минуте первой игры 1/8 финала Лиги конференций

12 марта 2026, 20:59 | Обновлено 12 марта 2026, 21:13
877
0
ВИДЕО. Невертон увеличил преимущество Шахтера в матче с Лехом, забив второй
Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний бразильский вингер донецкого Шахтера Невертон увелечил преимущество команды в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Невертон поразил ворота соперников на 48-й минуте после далеко не самой удачной игре Леха в обороне. Бразилец сделал счет 2:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Невертона этот гол стал первым в текущем сезоне Лиги конференций. Первым в поединке с Лехом на 36-й забил Марлон Гомес.

Лех и Шахтер начали встречу 12 марта в 21:45 по Киеву в городе Познань.

❗️ ВИДЕО. Невертон увеличил преимущество Шахтера в матче с Лехом, забив второй

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
видео голов и обзор Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций Невертон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12 марта 2026, 07:39 6
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ

В игроке заинтересованы клубы АПЛ

Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Футбол | 12 марта 2026, 18:33 24
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха

Первый поединок плей-офф состоится 12 марта в 19:45 в городе Познань

Карпаты определились с главным тренером на матч против Полтавы
Футбол | 12.03.2026, 18:48
Карпаты определились с главным тренером на матч против Полтавы
Карпаты определились с главным тренером на матч против Полтавы
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
Бокс | 11.03.2026, 23:14
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 92
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 2
Бокс
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем