ВИДЕО. Невертон увеличил преимущество Шахтера в матче с Лехом, забив второй
Бразилец поразил ворота соперников на 48-й минуте первой игры 1/8 финала Лиги конференций
20-летний бразильский вингер донецкого Шахтера Невертон увелечил преимущество команды в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.
Невертон поразил ворота соперников на 48-й минуте после далеко не самой удачной игре Леха в обороне. Бразилец сделал счет 2:0 в пользу горняков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Невертона этот гол стал первым в текущем сезоне Лиги конференций. Первым в поединке с Лехом на 36-й забил Марлон Гомес.
Лех и Шахтер начали встречу 12 марта в 21:45 по Киеву в городе Познань.
❗️ ВИДЕО. Невертон увеличил преимущество Шахтера в матче с Лехом, забив второй
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В игроке заинтересованы клубы АПЛ
Первый поединок плей-офф состоится 12 марта в 19:45 в городе Познань