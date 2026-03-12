20-летний бразильский вингер донецкого Шахтера Невертон увелечил преимущество команды в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Невертон поразил ворота соперников на 48-й минуте после далеко не самой удачной игре Леха в обороне. Бразилец сделал счет 2:0 в пользу горняков.

Для Невертона этот гол стал первым в текущем сезоне Лиги конференций. Первым в поединке с Лехом на 36-й забил Марлон Гомес.

Лех и Шахтер начали встречу 12 марта в 21:45 по Киеву в городе Познань.

❗️ ВИДЕО. Невертон увеличил преимущество Шахтера в матче с Лехом, забив второй

Getty Images/Global Images Ukraine

