Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вручены подозрения, продолжается следствие»

Бывший вратарь и главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, как продолжается борьба за собственный тир, который пришлось закрыть из-за смены арендаторов:

«После того как все попытки договориться мирным путем не дали результата, нам пришлось обратиться в полицию и прокуратуру с заявлением о возможных мошеннических действиях.

На сегодняшний день уже проведено значительное количество следственных действий, также вручены подозрения. Детали пока не могу комментировать, поскольку продолжается следствие. Хочу поблагодарить полицию Киева и органы прокуратуры за их работу, профессионализм и принципиальную позицию в этом деле».

