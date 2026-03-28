  Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вручены подозрения, продолжается следствие»
28 марта 2026, 23:51 | Обновлено 29 марта 2026, 00:37
836
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вручены подозрения, продолжается следствие»

Бывший вратарь и тренер Динамо рассказал, как идет борьба за собственный тир

Бывший вратарь и главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, как продолжается борьба за собственный тир, который пришлось закрыть из-за смены арендаторов:

«После того как все попытки договориться мирным путем не дали результата, нам пришлось обратиться в полицию и прокуратуру с заявлением о возможных мошеннических действиях.

На сегодняшний день уже проведено значительное количество следственных действий, также вручены подозрения. Детали пока не могу комментировать, поскольку продолжается следствие. Хочу поблагодарить полицию Киева и органы прокуратуры за их работу, профессионализм и принципиальную позицию в этом деле».

Ранее Александр Шовковский рассказал о неожиданном предложении от владельца «Шахтера».

Дмитрий Вус Источник: Instagram
