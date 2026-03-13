Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил спорный момент в конце матча ЛЧ
В первых матчах 1/8 Лиги чемпионов было зафиксировано несколько довольно неожиданных результатов, в частности, английский «Арсенал», которого считали фаворитом в поединке с немецким «Байером», спасся от поражения только благодаря спорному, по мнению леверкузенцев, пенальти.
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой эпизод под занавес противостояния в Леверкузене, которое завершилось со счетом 1:1.
«Это был сложный для обслуживания поединок. Футболисты «Байера» были мотивированы, хорошо изучили игру лондонцев, действовали компактно, не уступали в скорости и дали бой гостям.
В том игровом эпизоде в конце поединка арбитр Мелер из Турции был максимально сконцентрирован и в сложной ситуации принял правильное решение, назначив пенальти. Игрок «Байера» Тильман очень рисковал, пытаясь в подкате ликвидировать угрозу. Он не коснулся мяча, не попал и по ногам соперника, однако своим падением в штрафной площадке сбил с ритма «канонира» Мадуэке, который в конечной фазе зацепился за туловище леверкузненца и потерял равновесие.
Понимаю эмоции хозяев после финального свистка, недовольство вердиктом арбитра, но контакт все же был, который помешал Мадуэке прорваться к воротам «Байера».
