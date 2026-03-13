Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Лига чемпионов
13 марта 2026, 07:36 | Обновлено 13 марта 2026, 07:38
518
0

Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер

Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил спорный момент в конце матча ЛЧ

13 марта 2026, 07:36 | Обновлено 13 марта 2026, 07:38
518
0
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

В первых матчах 1/8 Лиги чемпионов было зафиксировано несколько довольно неожиданных результатов, в частности, английский «Арсенал», которого считали фаворитом в поединке с немецким «Байером», спасся от поражения только благодаря спорному, по мнению леверкузенцев, пенальти.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой эпизод под занавес противостояния в Леверкузене, которое завершилось со счетом 1:1.

«Это был сложный для обслуживания поединок. Футболисты «Байера» были мотивированы, хорошо изучили игру лондонцев, действовали компактно, не уступали в скорости и дали бой гостям.

В том игровом эпизоде в конце поединка арбитр Мелер из Турции был максимально сконцентрирован и в сложной ситуации принял правильное решение, назначив пенальти. Игрок «Байера» Тильман очень рисковал, пытаясь в подкате ликвидировать угрозу. Он не коснулся мяча, не попал и по ногам соперника, однако своим падением в штрафной площадке сбил с ритма «канонира» Мадуэке, который в конечной фазе зацепился за туловище леверкузненца и потерял равновесие.

Понимаю эмоции хозяев после финального свистка, недовольство вердиктом арбитра, но контакт все же был, который помешал Мадуэке прорваться к воротам «Байера».

Видеообзор матча Байер – Арсенал (1:1)

По теме:
Экс-форвард сборной Украины отметил, за счет чего Шахтер обыграл Лех
Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
Сельта – Лион – 1:1. Кто забил: Эндрик или Яремчук? Видео голов и обзор
Мирослав Ступар инсайд пенальти Байер Арсенал Лондон видео голов и обзор Лига чемпионов Кай Хаверц Нони Мадуэке Малик Тилльман
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Футбол | 12 марта 2026, 08:33 6
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко

Бывший вратарь поблагодарил за то, что его приняли в свое время в тренерский штаб сборной Украины

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13 марта 2026, 07:04 0
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги

Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Футбол | 13.03.2026, 02:55
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
Футбол | 13.03.2026, 07:55
Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 27
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем