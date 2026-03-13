Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира

После официального ухода сборной Ирана на ЧМ-2026, Ирак тоже рассматривает полный снятие команды с турнира в США из-за серьезных опасений за безопасность.

Федерация Ирака ранее обращалась к ФИФА с просьбой перенести матч финала плей-офф за право попасть на ЧМ-2026, запланированный на 31 марта в Мексике.

С 28 февраля воздушное пространство Ирака закрыто из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Иран в ответ осуществил ракетные обстрелы по Израилю, странам Персидского залива и соседним государствам.