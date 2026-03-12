Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Чемпионат мира
12 марта 2026, 23:02 |
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира

Шанс получат Ирак или ОАЭ

В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Сборная Ирака по футболу

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная сборная откажется от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В ФИФА уже подготовили резервный план на случай, если иранская команда не сможет выступить на турнире. Среди возможных вариантов замены рассматривают сборные ОАЭ и Ирака.

ОАЭ является одной из самых рейтинговых азиатских команд, которые не смогли напрямую квалифицироваться на мундиаль. Другой сценарий предусматривает предоставление прямой путевки Ираку, тогда как сборная ОАЭ может занять его место в межконтинентальных плей-офф.

По теме:
Тренер сборной Швеции: «Хотим выйти на ЧМ. Сперва нужно обыграть Украину»
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
ОФИЦИАЛЬНО. Швеция перед матчем с Украиной подписала контракт с тренером
США Иран сборная Ирана по футболу снятие с чемпионата ЧМ-2026 по футболу ФИФА сборная Ирака по футболу чемпионат ОАЭ по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: MatchDay Central
Олександр
Ці хлопці такі, що можуть і рашу замість Ірана зрештою позвати
+2
+2
Перший Серед Рівних в бані
А чому не відразу Ірак? Вони з ОАЕ вже зіграли стикові, Ірак переміг. Перегравати будуть?
0
0
Олександр
В заголовку - визначили, в тексті - не визнчили
0
0
Показать Скрыть 1 ответ
