В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Шанс получат Ирак или ОАЭ
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная сборная откажется от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В ФИФА уже подготовили резервный план на случай, если иранская команда не сможет выступить на турнире. Среди возможных вариантов замены рассматривают сборные ОАЭ и Ирака.
ОАЭ является одной из самых рейтинговых азиатских команд, которые не смогли напрямую квалифицироваться на мундиаль. Другой сценарий предусматривает предоставление прямой путевки Ираку, тогда как сборная ОАЭ может занять его место в межконтинентальных плей-офф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший вратарь поблагодарил за то, что его приняли в свое время в тренерский штаб сборной Украины
Вечером 12 марта будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка