В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная сборная откажется от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В ФИФА уже подготовили резервный план на случай, если иранская команда не сможет выступить на турнире. Среди возможных вариантов замены рассматривают сборные ОАЭ и Ирака.

ОАЭ является одной из самых рейтинговых азиатских команд, которые не смогли напрямую квалифицироваться на мундиаль. Другой сценарий предусматривает предоставление прямой путевки Ираку, тогда как сборная ОАЭ может занять его место в межконтинентальных плей-офф.