Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Очень грустно выигрывать матч таким образом»
WTA
12 марта 2026, 03:11 | Обновлено 12 марта 2026, 15:07
566
0

Элина СВИТОЛИНА: «Очень грустно выигрывать матч таким образом»

Элина провела флеш-интервью после победы над Синяковой в 1/8 финала Индиан-Уэллс

12 марта 2026, 03:11 | Обновлено 12 марта 2026, 15:07
566
0
Элина СВИТОЛИНА: «Очень грустно выигрывать матч таким образом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Укранская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью после матча 1/8 финала турнира WTА 1000 в Индиан-Уэллс (США) против Катерины Синяковой:

«Безусловно, очень грустно выигрывать матч таким образом. Я знаю Катерину много лет, она отличный боец. Сегодня ей не удалось это показать, но она провела классные матчи здесь и показывала хороший теннис. Это был невероятный турнир для нее, и это грустно вот так завершать выступление.

Чем я была сегодня довольна в своей игре? С каждым матчем я стараюсь улучшать свой теннис. В этом году здесь другие мячи, да и условия тоже немного отличаются днем и вечером, поэтому я стараюсь адаптировать свою игру и работать с тем, что есть. Пока я довольна тем, как выигрывала свои матчи, и стараюсь отталкиваться от этого.

Как выглядит остаток моего дня после матчей? Я здесь одна, потому что Гаэль дома с нашей дочерью Скай, так что это будет отдых в одиночестве (смеется). Немного дополнительного сна для меня, но не для Гаэля. Это еще более приятно (смеется)».

Свитолина выиграла поединок со счетом 6:2, 1:1 – Синякова отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с правой ногой.

Элина в четвертьфинале тысячника в Калифорнии встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек.

По теме:
Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Свитолина в борьбе. Определены все пары 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина Катерина Синякова WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11 марта 2026, 17:32 46
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами

Матвиенко получил травму

Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала
Теннис | 12.03.2026, 06:10
Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала
Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 00:55
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Футбол | 12.03.2026, 07:22
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 90
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 1
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем