Элина СВИТОЛИНА: «Очень грустно выигрывать матч таким образом»

Укранская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью после матча 1/8 финала турнира WTА 1000 в Индиан-Уэллс (США) против Катерины Синяковой:

«Безусловно, очень грустно выигрывать матч таким образом. Я знаю Катерину много лет, она отличный боец. Сегодня ей не удалось это показать, но она провела классные матчи здесь и показывала хороший теннис. Это был невероятный турнир для нее, и это грустно вот так завершать выступление.

Чем я была сегодня довольна в своей игре? С каждым матчем я стараюсь улучшать свой теннис. В этом году здесь другие мячи, да и условия тоже немного отличаются днем и вечером, поэтому я стараюсь адаптировать свою игру и работать с тем, что есть. Пока я довольна тем, как выигрывала свои матчи, и стараюсь отталкиваться от этого.

Как выглядит остаток моего дня после матчей? Я здесь одна, потому что Гаэль дома с нашей дочерью Скай, так что это будет отдых в одиночестве (смеется). Немного дополнительного сна для меня, но не для Гаэля. Это еще более приятно (смеется)».

Свитолина выиграла поединок со счетом 6:2, 1:1 – Синякова отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с правой ногой.

Элина в четвертьфинале тысячника в Калифорнии встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек.