Наставник Леха назвал вещь, которую никогда не делают бразильцы Шахтера
Нильс Фредериксен уверен, что легионеры донецкого клуба не будут играть от защиты
Главный тренер польского «Леха» Нильс Фредериксен поделился ожиданиями от игры против донецкого «Шахтера» в Лиге конференций, которая состоится 12 марта.
Наставник познаньского клуба отметил, что игра должна быть открытой, ведь бразильцы «горняков» почти никогда не играют с низким блоком в защите, предпочитая атакующие действия:
«Конечно, атмосфера никогда не бывает хорошей сразу после матча (поражения от «Видзева» – 1:2), но такова жизнь профессионального футболиста. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поскорее вернуться в форму.
Мы играем практически каждые три дня, поэтому у нас нет времени зацикливаться на этих поражениях. Впереди – большой матч против донецкого «Шахтера», мы все его ждем с нетерпением, у нас приподнятое настроение.
Это правда, иногда трудно предсказать, как мы сыграем, но, возможно, это и хорошо, ведь наш соперник тоже этого не знает.
В этом году мы провели много качественных матчей, но было несколько менее успешных. Я ожидаю очень хорошего матча, у нас много преимуществ на нашей стороне – мы будем играть на новом поле, и трибуны будут почти заполнены.
Надеюсь, это будет еще один вечер, который мы будем вспоминать с положительными эмоциями.
Мы будем играть против очень сильной команды, особенно опасной с мячом в ногах. Однако я думаю, что мы можем их «пробить». Я рассчитываю на достойный результат, который позволит нам думать о выходе в четвертьфинал. Думаю, все решится в двухматчевой встрече.
Наша оборона, несомненно, столкнется с серьезным вызовом, но я вижу наши шансы в их структуре. Мы проанализировали соперника, и они начали много матчей с восемью или девятью бразильцами.
Я не помню, чтобы бразильские футболисты когда-нибудь играли в низкой защите, возле собственных ворот. И я не ожидаю, что они прибегнут к такой тактике.
Однако даже если они это сделают, мы будем готовы. Однако я ожидаю, что они сыграют открыто, и мы тоже хотим играть так же.
Я не думаю, что они сильнее, чем «Райо Вальекано» или «Црвены Звезды». Сербы были физически сильнее, а «Шахтер» на самом деле сравним с нами», – подытожил Фредериксен.
