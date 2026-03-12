Наставник Леха назвал вещь, которую никогда не делают бразильцы Шахтера

Главный тренер польского «Леха» Нильс Фредериксен поделился ожиданиями от игры против донецкого «Шахтера» в Лиге конференций, которая состоится 12 марта.

Наставник познаньского клуба отметил, что игра должна быть открытой, ведь бразильцы «горняков» почти никогда не играют с низким блоком в защите, предпочитая атакующие действия:

«Конечно, атмосфера никогда не бывает хорошей сразу после матча (поражения от «Видзева» – 1:2), но такова жизнь профессионального футболиста. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поскорее вернуться в форму.

Мы играем практически каждые три дня, поэтому у нас нет времени зацикливаться на этих поражениях. Впереди – большой матч против донецкого «Шахтера», мы все его ждем с нетерпением, у нас приподнятое настроение.

Это правда, иногда трудно предсказать, как мы сыграем, но, возможно, это и хорошо, ведь наш соперник тоже этого не знает.

В этом году мы провели много качественных матчей, но было несколько менее успешных. Я ожидаю очень хорошего матча, у нас много преимуществ на нашей стороне – мы будем играть на новом поле, и трибуны будут почти заполнены.

Надеюсь, это будет еще один вечер, который мы будем вспоминать с положительными эмоциями.

Мы будем играть против очень сильной команды, особенно опасной с мячом в ногах. Однако я думаю, что мы можем их «пробить». Я рассчитываю на достойный результат, который позволит нам думать о выходе в четвертьфинал. Думаю, все решится в двухматчевой встрече.

Наша оборона, несомненно, столкнется с серьезным вызовом, но я вижу наши шансы в их структуре. Мы проанализировали соперника, и они начали много матчей с восемью или девятью бразильцами.

Я не помню, чтобы бразильские футболисты когда-нибудь играли в низкой защите, возле собственных ворот. И я не ожидаю, что они прибегнут к такой тактике.

Однако даже если они это сделают, мы будем готовы. Однако я ожидаю, что они сыграют открыто, и мы тоже хотим играть так же.

Я не думаю, что они сильнее, чем «Райо Вальекано» или «Црвены Звезды». Сербы были физически сильнее, а «Шахтер» на самом деле сравним с нами», – подытожил Фредериксен.