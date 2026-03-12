Пономаренко повторил достижения Реброва и Шевченко. Впервые за 22 года

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 8 марта, киевское «Динамо» одержало волевую победу над житомирским «Полесьям» со счетом 2:1.

Главным героем матча стал нападающий столичного клуба Матвей Пономаренко, забивший оба гола. Талантливый игрок «бело-синих» вписал свое имя в историю «Динамо».

После почти 22-летнего перерыва это уже шестая волевая победа «Динамо» именно со счетом 2:1, в том числе вторая гостевая благодаря дублю динамовца.

Пономаренко составил компанию именитым экс-футболистам – Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Александру Хацкевичу и Марису Верпаковскому.

Дубли игроков «Динамо» во время волевых побед со счетом 2:1 в чемпионате Украины

Дата Автор дублю Голи Суперник (поле) 14.04.1998 Андрій ШЕВЧЕНКО 31’, 47’ Дніпро (д) 02.05.1998 Сергій РЕБРОВ 59’, 73’ Металург З (д) 25.10.1998 Андрій ШЕВЧЕНКО 55’, 73’ Маріуполь (г) 05.08.2000 Олександр ХАЦКЕВИЧ 27’, 40’ Ворскла (д) 27.03.2004 Маріс ВЕРПАКОВСКІЙ 29’, 78’ Металург Д (д) 08.03.2026 Матвій ПОНОМАРЕНКО 45+2’, 60’ Полісся (г)

Примечание: статистика на 12.03.2026