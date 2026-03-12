Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пономаренко повторил достижения Реброва и Шевченко. Впервые за 22 года
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 14:49
Пономаренко повторил достижения Реброва и Шевченко. Впервые за 22 года

Дубль форварда киевского клуба помог команде Игоря Костюка одолеть житомирское «Полесье»

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 8 марта, киевское «Динамо» одержало волевую победу над житомирским «Полесьям» со счетом 2:1.

Главным героем матча стал нападающий столичного клуба Матвей Пономаренко, забивший оба гола. Талантливый игрок «бело-синих» вписал свое имя в историю «Динамо».

После почти 22-летнего перерыва это уже шестая волевая победа «Динамо» именно со счетом 2:1, в том числе вторая гостевая благодаря дублю динамовца.

Пономаренко составил компанию именитым экс-футболистам – Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Александру Хацкевичу и Марису Верпаковскому.

Дубли игроков «Динамо» во время волевых побед со счетом 2:1 в чемпионате Украины

Дата

Автор дублю

Голи

Суперник (поле)

14.04.1998

Андрій ШЕВЧЕНКО

31’, 47’

Дніпро (д)

02.05.1998

Сергій РЕБРОВ

59’, 73’

Металург З (д)

25.10.1998

Андрій ШЕВЧЕНКО

55’, 73’

Маріуполь (г)

05.08.2000

Олександр ХАЦКЕВИЧ

27’, 40’

Ворскла (д)

27.03.2004

Маріс ВЕРПАКОВСКІЙ

29’, 78’

Металург Д (д)

08.03.2026

Матвій ПОНОМАРЕНКО

45+2’, 60’

Полісся (г)

Примечание: статистика на 12.03.2026

По теме:
ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который официально присоединился к Динамо
ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Матвей Пономаренко Андрей Шевченко Сергей Ребров Александр Хацкевич Марис Верпаковскис статистика
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
