Пономаренко повторил достижения Реброва и Шевченко. Впервые за 22 года
Дубль форварда киевского клуба помог команде Игоря Костюка одолеть житомирское «Полесье»
В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 8 марта, киевское «Динамо» одержало волевую победу над житомирским «Полесьям» со счетом 2:1.
Главным героем матча стал нападающий столичного клуба Матвей Пономаренко, забивший оба гола. Талантливый игрок «бело-синих» вписал свое имя в историю «Динамо».
После почти 22-летнего перерыва это уже шестая волевая победа «Динамо» именно со счетом 2:1, в том числе вторая гостевая благодаря дублю динамовца.
Пономаренко составил компанию именитым экс-футболистам – Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Александру Хацкевичу и Марису Верпаковскому.
Дубли игроков «Динамо» во время волевых побед со счетом 2:1 в чемпионате Украины
|
Дата
|
Автор дублю
|
Голи
|
Суперник (поле)
|
14.04.1998
|
Андрій ШЕВЧЕНКО
|
31’, 47’
|
Дніпро (д)
|
02.05.1998
|
Сергій РЕБРОВ
|
59’, 73’
|
Металург З (д)
|
25.10.1998
|
Андрій ШЕВЧЕНКО
|
55’, 73’
|
Маріуполь (г)
|
05.08.2000
|
Олександр ХАЦКЕВИЧ
|
27’, 40’
|
Ворскла (д)
|
27.03.2004
|
Маріс ВЕРПАКОВСКІЙ
|
29’, 78’
|
Металург Д (д)
|
08.03.2026
|
Матвій ПОНОМАРЕНКО
|
45+2’, 60’
|
Полісся (г)
Примечание: статистика на 12.03.2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми
Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов