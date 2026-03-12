Украина. Премьер лига12 марта 2026, 14:59 | Обновлено 12 марта 2026, 15:31
ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
В матче Шахтера и Александрии нарушений в штрафной не было
Шахтер в матче УПЛ против Александрии победил 1:0, однако тренерский штаб и руководство клуба возмутило судейство. Шахтер требовал назначение минимум трех пенальти.
Однако эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли заявил, что в двух случаях борьбы против Лассины Траоре пенальти не было, а в ситуации, когда мяч попал в руку игроку Александрии, пенальти не было из-за «неожиданной смены траектории мяча и естественного положения рук» футболиста гостей.
Комментарии 7
традиционная тактика Шахтера профилактически создавать образ жертвы и давить на арбитров
Я не зрозумів чого добивається Шахтар - ви виграли, отримали 3 бали, для чого вам ще ті пенальті ? Чим далі, тим більше абсурду в УПЛ.
Срннна сказав, шо було, то знач було!!!
ріццолі топ, кращого спеціаліста по арбітрах в нас не було і не буде. Браво Миколо
