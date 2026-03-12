Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 14:59 | Обновлено 12 марта 2026, 15:31
1333
7

В матче Шахтера и Александрии нарушений в штрафной не было

ФК Шахтер

Шахтер в матче УПЛ против Александрии победил 1:0, однако тренерский штаб и руководство клуба возмутило судейство. Шахтер требовал назначение минимум трех пенальти.

Однако эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли заявил, что в двух случаях борьбы против Лассины Траоре пенальти не было, а в ситуации, когда мяч попал в руку игроку Александрии, пенальти не было из-за «неожиданной смены траектории мяча и естественного положения рук» футболиста гостей.

По теме:
Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК
Наставник Леха назвал вещь, которую никогда не делают бразильцы Шахтера
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха
видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Лассина Траоре Александрия - Шахтер Никола Риццоли
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Gargantua
традиционная тактика Шахтера профилактически создавать образ жертвы и давить на арбитров 
Ответить
+4
Механік
Я не зрозумів чого добивається Шахтар - ви виграли, отримали 3 бали, для чого вам ще ті пенальті ? Чим далі, тим більше абсурду в УПЛ.
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Burevestnik
Срннна сказав, шо було, то знач було!!!
Ответить
0
Khafre
ріццолі топ, кращого спеціаліста по арбітрах в нас не було і не буде. Браво Миколо
Ответить
0
