ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти

Шахтер в матче УПЛ против Александрии победил 1:0, однако тренерский штаб и руководство клуба возмутило судейство. Шахтер требовал назначение минимум трех пенальти.

Однако эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли заявил, что в двух случаях борьбы против Лассины Траоре пенальти не было, а в ситуации, когда мяч попал в руку игроку Александрии, пенальти не было из-за «неожиданной смены траектории мяча и естественного положения рук» футболиста гостей.