Свитолина в борьбе. Определены все пары 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 12 марта завершились все матчи четвертого раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла Катерину Синякову, которая снялась после двух геймов во втором сете.

Далее Свитолина поборется со второй ракеткой мира Игой Свентек – полька разгромила Каролину Мухову, повесив чешке баранку во второй партии.

Третья сеяная и обидчица Марты Костюк Елена Рыбакина выиграла матч у Сонай Картал – британка не сумела доиграть поединок.

Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале будет Джессика Пегула. Американка в четвертом круге одолела Белинду Бенчич.

Днем ранее на Индиан-Уэлсс состоялись встречи 1/8 финала в верхней части сетки.

Все четвертьфинальные матчи на тысячнике в Индиан-Уэллс пройдут в ночь с 12 на 13 марта.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Белинда Бенчич [12] – 6:3, 7:6 (7:5)

Сонай Картал – Елена Рыбакина [3] – 4:6, 3:4, RET., Картал

Катерина Синякова – Элина Свитолина [9] – 1:6, 1:1, RET., Синякова

Каролина Мухова [13] – Ига Свентек [2] – 2:6, 0:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [10]

Линда Носкова [14] – Талия Гибсон

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Елена Рыбакина [3]

Элина Свитолина [9] – Ига Свентек [2]

