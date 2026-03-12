Свитолина в борьбе. Определены все пары 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллс
Элина прошла Катерину Синякову и далее поборется с Игой Свентек
В ночь на 12 марта завершились все матчи четвертого раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла Катерину Синякову, которая снялась после двух геймов во втором сете.
Далее Свитолина поборется со второй ракеткой мира Игой Свентек – полька разгромила Каролину Мухову, повесив чешке баранку во второй партии.
Третья сеяная и обидчица Марты Костюк Елена Рыбакина выиграла матч у Сонай Картал – британка не сумела доиграть поединок.
Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале будет Джессика Пегула. Американка в четвертом круге одолела Белинду Бенчич.
Днем ранее на Индиан-Уэлсс состоялись встречи 1/8 финала в верхней части сетки.
Все четвертьфинальные матчи на тысячнике в Индиан-Уэллс пройдут в ночь с 12 на 13 марта.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Белинда Бенчич [12] – 6:3, 7:6 (7:5)
Сонай Картал – Елена Рыбакина [3] – 4:6, 3:4, RET., Картал
Катерина Синякова – Элина Свитолина [9] – 1:6, 1:1, RET., Синякова
Каролина Мухова [13] – Ига Свентек [2] – 2:6, 0:6
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [10]
Линда Носкова [14] – Талия Гибсон
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Елена Рыбакина [3]
Элина Свитолина [9] – Ига Свентек [2]
Видеообзор восьмого игрового дня (1/8 финала, нижняя часть сетки)
Инфографика
