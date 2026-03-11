Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 11 марта завершились матчи четвертого раунда хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) в верхней части сетки.

По итогам игровог дня в четвертьфинал тысячника прошли Талия Гибсон, Виктория Мбоко, Линда Носкова и Арина Соболенко.

Гибсон переиграла седьмую ракетку мира Жасмин Паолини и далее поборется с Линдой Носковой, которая разгромила обидчицу Даяны Ястремской Александру Эалу.

Викторя Мбоко уверенно прошла шестую сеяную Аманду Анисимова. Далее Мбоко постарается выбить Арину Соболенко – лидеру мирового рейтинга матч 1/8 финала проиграла Наоми Осаки.

12 марта в Индиан-Уэллс пройдут встречи четвертого круга в нижней части сетки. В частности, свой поединок проведет и украинка Элина Свитолина (против Катерины Синяковой).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака – 6:2, 6:4

Виктория Мбоко [10] – Аманда Анисимова [6] – 6:4, 6:1

Александра Эала [31] – Линда Носкова [14] – 2:6, 0:6

Талия Гибсон – Жасмин Паолини [7] – 7:5, 2:6, 6:1

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [10]

Линда Носкова [14] – Талия Гибсон