Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Эдуард Сарапий и Руслан Бабенко провели 50+ матчей за «волков»
Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич перед матчем с «Кривбассом» вручил награды еще двум игрокам, которые сыграли 50+матчей за «волков».
Памятные подарки из рук президента житомирской команды получили: Эдуард Сарапий (52 матча за Полесье) и Руслан Бабенко (51 матч за Полесье).
«Поздравляем наших волков и ждем от них отметки в 100 матчей», – лаконично пишет пресс-служба.
В прошлом туре Украинской Премьер-лиги Полесье минимально проиграло киевскому Динамо (1:2), но занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 36 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.
і не бабенкам та сарапіям, а БАЛАКІНу.
ой, короче Буткевичу ще вчитися і вчитися в суркіса та ахмєтова
не грали, бо в кінці 1-го тайму обіср...ся.
За це їм подарунки вручив Буткевич від Суркіса. ))