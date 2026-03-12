Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 13:22 | Обновлено 12 марта 2026, 13:27
Эдуард Сарапий и Руслан Бабенко провели 50+ матчей за «волков»

ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич перед матчем с «Кривбассом» вручил награды еще двум игрокам, которые сыграли 50+матчей за «волков».

Памятные подарки из рук президента житомирской команды получили: Эдуард Сарапий (52 матча за Полесье) и Руслан Бабенко (51 матч за Полесье).

«Поздравляем наших волков и ждем от них отметки в 100 матчей», – лаконично пишет пресс-служба.

В прошлом туре Украинской Премьер-лиги Полесье минимально проиграло киевскому Динамо (1:2), но занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 36 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.

По теме:
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
Полузащитник Шахтера: «Этот вопрос нашему главному тренеру Сергею Реброву»
Геннадий Буткевич Руслан Бабенко Эдуард Сарапий Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Khafre
ці подарунки потрібно було подарувати ДО!!! матчу
і не бабенкам та сарапіям, а БАЛАКІНу.
ой, короче Буткевичу ще вчитися і вчитися в суркіса та ахмєтова
Ответить
+2
Burevestnik
ці вовки в останньому матчі в другому таймі
не грали, бо в кінці 1-го тайму обіср...ся.
За це їм подарунки вручив Буткевич від Суркіса. ))
Ответить
-2
