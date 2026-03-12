Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич перед матчем с «Кривбассом» вручил награды еще двум игрокам, которые сыграли 50+матчей за «волков».

Памятные подарки из рук президента житомирской команды получили: Эдуард Сарапий (52 матча за Полесье) и Руслан Бабенко (51 матч за Полесье).

«Поздравляем наших волков и ждем от них отметки в 100 матчей», – лаконично пишет пресс-служба.

В прошлом туре Украинской Премьер-лиги Полесье минимально проиграло киевскому Динамо (1:2), но занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 36 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.