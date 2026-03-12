Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Швеция перед матчем с Украиной подписала контракт с тренером
Чемпионат мира
12 марта 2026, 13:40 | Обновлено 12 марта 2026, 14:01
628
0

ОФИЦИАЛЬНО. Швеция перед матчем с Украиной подписала контракт с тренером

Новый договор Поттера

12 марта 2026, 13:40 | Обновлено 12 марта 2026, 14:01
628
0
ОФИЦИАЛЬНО. Швеция перед матчем с Украиной подписала контракт с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Федерация футбола Швеции объявила о новом контракте тренера сборной Грэма Поттера. Договор с английским наставником рассчитан до середины 2030 года.

Интересно, что руководство федерации объявило о договоре до того, как шведы сыграют против Украины в полуфинале отбора плей-офф на ЧМ-2026.

Матч Швеция – Украина состоится 26 марта. Победитель противостояния сыграет за выход на чемпионат мира против Польши или Албании.

Поттер был назначен в октябре. При нем сборная Швеции проиграла Швейцарии и сыграла вничью со Словенией.

По теме:
Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
Эден Азар стал глобальным амбассадором оператора азартных игр
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ продлил контракт с форвардом
Грэм Поттер сборная Швеции по футболу Швеция - Украина ЧМ-2026 по футболу продление контракта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Футбол | 11 марта 2026, 21:23 0
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 

Диалло перейдет в «Рух»

В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Футбол | 11 марта 2026, 19:45 1
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного

«Челси» проведет матч против «ПСЖ»

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11.03.2026, 17:32
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Футбол | 12.03.2026, 07:22
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Трабзонспор опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья Батагова
Футбол | 12.03.2026, 12:57
Трабзонспор опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья Батагова
Трабзонспор опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья Батагова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 87
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 14
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 2
Футбол
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 8
Теннис
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем