ОФИЦИАЛЬНО. Швеция перед матчем с Украиной подписала контракт с тренером
Новый договор Поттера
Федерация футбола Швеции объявила о новом контракте тренера сборной Грэма Поттера. Договор с английским наставником рассчитан до середины 2030 года.
Интересно, что руководство федерации объявило о договоре до того, как шведы сыграют против Украины в полуфинале отбора плей-офф на ЧМ-2026.
Матч Швеция – Украина состоится 26 марта. Победитель противостояния сыграет за выход на чемпионат мира против Польши или Албании.
Поттер был назначен в октябре. При нем сборная Швеции проиграла Швейцарии и сыграла вничью со Словенией.
