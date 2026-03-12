ОФИЦИАЛЬНО. Швеция перед матчем с Украиной подписала контракт с тренером

Федерация футбола Швеции объявила о новом контракте тренера сборной Грэма Поттера. Договор с английским наставником рассчитан до середины 2030 года.

Интересно, что руководство федерации объявило о договоре до того, как шведы сыграют против Украины в полуфинале отбора плей-офф на ЧМ-2026.

Матч Швеция – Украина состоится 26 марта. Победитель противостояния сыграет за выход на чемпионат мира против Польши или Албании.

Поттер был назначен в октябре. При нем сборная Швеции проиграла Швейцарии и сыграла вничью со Словенией.