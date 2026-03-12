Трабзонспор опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья Батагова
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата Турции против «Кайсериспора» (3:1)
Турецкий «Трабзонспор» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья украинского защитника Арсения Батагова, который получил травму в матче чемпионата против «Кайсериспора» (3:1).
Председатель медицинской комиссии, профессор Ахмет Бешир сообщил, что в результате обследования 23-летнего футболиста, у которого возникли боль и отек в правом колене, были получены важные результаты:
«Обследование и рентгенография выявили частичное повреждение связок в задней части правого колена и распространенный отек кости в задней части большеберцовой кости. Наша медицинская команда начала лечение игрока», – сообщили в клубе.
Сроки возвращения украинского защитника пока неизвестны, тренерский штаб «Трабзонспора» будет регулярно следить за прогрессом восстановлением Батагова.
Защитник мог сыграть в составе сборной Украины в матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026, однако теперь существует вероятность, что Арсений не успеет восстановиться до игры со Швецией (26 марта).
