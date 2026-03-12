Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья Батагова
Турция
12 марта 2026, 12:57 |
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата Турции против «Кайсериспора» (3:1)

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья украинского защитника Арсения Батагова, который получил травму в матче чемпионата против «Кайсериспора» (3:1).

Председатель медицинской комиссии, профессор Ахмет Бешир сообщил, что в результате обследования 23-летнего футболиста, у которого возникли боль и отек в правом колене, были получены важные результаты:

«Обследование и рентгенография выявили частичное повреждение связок в задней части правого колена и распространенный отек кости в задней части большеберцовой кости. Наша медицинская команда начала лечение игрока», – сообщили в клубе.

Сроки возвращения украинского защитника пока неизвестны, тренерский штаб «Трабзонспора» будет регулярно следить за прогрессом восстановлением Батагова.

Защитник мог сыграть в составе сборной Украины в матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026, однако теперь существует вероятность, что Арсений не успеет восстановиться до игры со Швецией (26 марта).

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов травма
Николай Тытюк Источник: ФК Трабзонспор
