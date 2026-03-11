Кандидат в сборную Украины травмировал ногу перед матчем со Швецией
Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов почувствовал боль после поединка чемпионата Турции
Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов травмировал ногу в матче 25-го тура Суперлиги, в котором его команда одолела «Кайсериспор» со счетом 3:1.
По информации издания Gunebakis, 24-летний футболист почувствовал боль после финального свистка, хромал и с трудом добрался до клубного автобуса.
Наставник «бордово-синих» Фатих Текке сообщил, что Батагов пройдет медицинское обследование в ближайшее время, по итогам которого станут известны детали повреждения и ориентировочный срок восстановления.
В нынешнем сезоне украинский футболист провел 30 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Батагов считается одним из лучших центральных защитников чемпионата Турции.
Арсений получал вызов в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва, но не смог дебютировать в квалификации к ЧМ-2026 из-за травмы. В активе защитника – 39 игр в футболке украинской команды U-21.
