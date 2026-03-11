Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кандидат в сборную Украины травмировал ногу перед матчем со Швецией
Чемпионат мира
11 марта 2026, 16:27
Кандидат в сборную Украины травмировал ногу перед матчем со Швецией

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов почувствовал боль после поединка чемпионата Турции

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов травмировал ногу в матче 25-го тура Суперлиги, в котором его команда одолела «Кайсериспор» со счетом 3:1.

По информации издания Gunebakis, 24-летний футболист почувствовал боль после финального свистка, хромал и с трудом добрался до клубного автобуса.

Наставник «бордово-синих» Фатих Текке сообщил, что Батагов пройдет медицинское обследование в ближайшее время, по итогам которого станут известны детали повреждения и ориентировочный срок восстановления.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 30 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Батагов считается одним из лучших центральных защитников чемпионата Турции.

Арсений получал вызов в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва, но не смог дебютировать в квалификации к ЧМ-2026 из-за травмы. В активе защитника – 39 игр в футболке украинской команды U-21.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Фатих Текке травма
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
