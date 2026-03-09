Возвращение футболиста сборной Украины. Трабзонспор победил в Турции

Украинские футболисты Александр Зубков и Арсений Батагов приняли участие в матче 29-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» на выезде обыграл «Кайсериспор» со счетом 3:1.

Оба украинца начали встречу в стартовом составе гостей. Для Зубкова это был первый выход с первых минут с января – полузащитник пропустил некоторое время из-за травмы.

В составе победителей дублем отличился Пол Онуачу, еще один мяч произошел после автогола соперника.

Чемпионат Турции. Суперлига. 29-й тур.

Кайсериспор – Трабзонспор – 1:3.

Голы: Онугха, 83 – Онуачу, 45+2, 45+7 (с пенальти), Баязит, 53 (автогол).

Эюпспор – Коджеалиспор – 0:1

Гол: Дурсун, 6(п).

Аланияспор – Генчлербирлиги – 0:0

Турнирная таблица