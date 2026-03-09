Возвращение футболиста сборной Украины. Трабзонспор победил в Турции
«Трабзонспор» обыграл «Кайсериспор»
Украинские футболисты Александр Зубков и Арсений Батагов приняли участие в матче 29-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» на выезде обыграл «Кайсериспор» со счетом 3:1.
Оба украинца начали встречу в стартовом составе гостей. Для Зубкова это был первый выход с первых минут с января – полузащитник пропустил некоторое время из-за травмы.
В составе победителей дублем отличился Пол Онуачу, еще один мяч произошел после автогола соперника.
Чемпионат Турции. Суперлига. 29-й тур.
Кайсериспор – Трабзонспор – 1:3.
Голы: Онугха, 83 – Онуачу, 45+2, 45+7 (с пенальти), Баязит, 53 (автогол).
Эюпспор – Коджеалиспор – 0:1
Гол: Дурсун, 6(п).
Аланияспор – Генчлербирлиги – 0:0
⏱ 90’ Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 9, 2026
Zecorner Kayserispor 1-3 Trabzonspor #KYSvTS pic.twitter.com/IEZiZ7S1OV
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|25
|19
|4
|2
|59 - 18
|14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай
|61
|2
|Фенербахче
|25
|16
|9
|0
|57 - 25
|13.03.26 19:00 Карагюмрюк - Фенербахче08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги
|57
|3
|Трабзонспор
|25
|16
|6
|3
|51 - 29
|14.03.26 15:00 Трабзонспор - Ризеспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор
|54
|4
|Бешикташ
|25
|13
|7
|5
|45 - 30
|15.03.26 19:00 Генчлербирлиги - Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор
|46
|5
|Истанбул Башакшехир
|25
|12
|6
|7
|44 - 27
|14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир
|42
|6
|Гёзтепе
|25
|11
|9
|5
|28 - 18
|14.03.26 19:00 Гёзтепе - Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе
|42
|7
|Коджаелиспор
|25
|9
|6
|10
|22 - 25
|14.03.26 12:30 Коджаелиспор - Коньяспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор
|33
|8
|Самсунспор
|25
|7
|11
|7
|27 - 30
|15.03.26 19:00 Самсунспор - Кайсериспор08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор
|32
|9
|Ризеспор
|25
|7
|9
|9
|32 - 35
|14.03.26 15:00 Трабзонспор - Ризеспор08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай
|30
|10
|Газиантеп
|25
|7
|9
|9
|31 - 41
|13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша
|30
|11
|Аланьяспор
|25
|5
|12
|8
|26 - 30
|14.03.26 19:00 Гёзтепе - Аланьяспор09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор
|27
|12
|Генчлербирлиги
|25
|6
|7
|12
|28 - 34
|15.03.26 19:00 Генчлербирлиги - Бешикташ09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги
|25
|13
|Коньяспор
|25
|5
|9
|11
|28 - 38
|14.03.26 12:30 Коджаелиспор - Коньяспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе
|24
|14
|Антальяспор
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор
|24
|15
|Эюпспор
|25
|5
|7
|13
|19 - 36
|15.03.26 15:00 Касымпаша - Эюпспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир
|22
|16
|Касымпаша
|25
|4
|9
|12
|21 - 36
|15.03.26 15:00 Касымпаша - Эюпспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша
|21
|17
|Кайсериспор
|25
|3
|11
|11
|19 - 46
|15.03.26 19:00 Самсунспор - Кайсериспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор
|20
|18
|Карагюмрюк
|25
|3
|5
|17
|22 - 46
|13.03.26 19:00 Карагюмрюк - Фенербахче08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор
|14
