  4. Возвращение футболиста сборной Украины. Трабзонспор победил в Турции
Чемпионат Турции
Кайсериспор
09.03.2026 19:00 – FT 1 : 3
Трабзонспор
Турция
09 марта 2026, 21:18 | Обновлено 09 марта 2026, 21:44
Возвращение футболиста сборной Украины. Трабзонспор победил в Турции

«Трабзонспор» обыграл «Кайсериспор»

Возвращение футболиста сборной Украины. Трабзонспор победил в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинские футболисты Александр Зубков и Арсений Батагов приняли участие в матче 29-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» на выезде обыграл «Кайсериспор» со счетом 3:1.

Оба украинца начали встречу в стартовом составе гостей. Для Зубкова это был первый выход с первых минут с января – полузащитник пропустил некоторое время из-за травмы.

В составе победителей дублем отличился Пол Онуачу, еще один мяч произошел после автогола соперника.

Чемпионат Турции. Суперлига. 29-й тур.

Кайсериспор – Трабзонспор – 1:3.

Голы: Онугха, 83 – Онуачу, 45+2, 45+7 (с пенальти), Баязит, 53 (автогол).

Эюпспор – Коджеалиспор – 0:1

Гол: Дурсун, 6(п).

Аланияспор – Генчлербирлиги – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 25 19 4 2 59 - 18 14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай 61
2 Фенербахче 25 16 9 0 57 - 25 13.03.26 19:00 Карагюмрюк - Фенербахче08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги 57
3 Трабзонспор 25 16 6 3 51 - 29 14.03.26 15:00 Трабзонспор - Ризеспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор 54
4 Бешикташ 25 13 7 5 45 - 30 15.03.26 19:00 Генчлербирлиги - Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор 46
5 Истанбул Башакшехир 25 12 6 7 44 - 27 14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир 42
6 Гёзтепе 25 11 9 5 28 - 18 14.03.26 19:00 Гёзтепе - Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе 42
7 Коджаелиспор 25 9 6 10 22 - 25 14.03.26 12:30 Коджаелиспор - Коньяспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор 33
8 Самсунспор 25 7 11 7 27 - 30 15.03.26 19:00 Самсунспор - Кайсериспор08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор 32
9 Ризеспор 25 7 9 9 32 - 35 14.03.26 15:00 Трабзонспор - Ризеспор08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай 30
10 Газиантеп 25 7 9 9 31 - 41 13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша 30
11 Аланьяспор 25 5 12 8 26 - 30 14.03.26 19:00 Гёзтепе - Аланьяспор09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор 27
12 Генчлербирлиги 25 6 7 12 28 - 34 15.03.26 19:00 Генчлербирлиги - Бешикташ09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги 25
13 Коньяспор 25 5 9 11 28 - 38 14.03.26 12:30 Коджаелиспор - Коньяспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе 24
14 Антальяспор 25 6 6 13 24 - 39 13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор 24
15 Эюпспор 25 5 7 13 19 - 36 15.03.26 15:00 Касымпаша - Эюпспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир 22
16 Касымпаша 25 4 9 12 21 - 36 15.03.26 15:00 Касымпаша - Эюпспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша 21
17 Кайсериспор 25 3 11 11 19 - 46 15.03.26 19:00 Самсунспор - Кайсериспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор 20
18 Карагюмрюк 25 3 5 17 22 - 46 13.03.26 19:00 Карагюмрюк - Фенербахче08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор 14
Полная таблица

