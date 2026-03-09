Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение Зубкова. Обнародованы составы на матч Кайсериспор – Трабзонспор
Турция
09 марта 2026, 18:19 |
104
0

Возвращение Зубкова. Обнародованы составы на матч Кайсериспор – Трабзонспор

Поединок чемпионата Турции стартует в 19:00 по киевскому времени

09 марта 2026, 18:19 |
104
0
Возвращение Зубкова. Обнародованы составы на матч Кайсериспор – Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Обнародованы стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».

Поединок пройдет в городе Кайсери на стадион «Кадир Хас». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кайсериспор» с 20 очками занимает 17-е место турнирной таблицы, а «Трабзонспор» с 51 пунктом – третий.

В старте гостей впервые за более чем месяц выйдет украинский вингер Александр Зубков. Также на поле выйдет «Трабзонспора» защитник Арсений Батагов.

Стартовые составы на матч «Кайсериспор» – «Трабзонспор»:

По теме:
ВИДЕО. Дерби Стамбула: Бешикташ и Галатасарай определили победителя
ФОТО. Журналистка Шахтера посетила турецкое дерби Бешикташ – Галатасарай
Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть
Александр Зубков Арсений Батагов Трабзонспор Кайсериспор чемпионат Турции по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 09:23 44
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо

Александр Денисов раскритиковал судейство

Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09 марта 2026, 12:37 59
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования из-за действий арбитров

Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Футбол | 09.03.2026, 15:26
Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08.03.2026, 20:27
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:19
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48 2
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 37
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 13
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 9
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем