Возвращение Зубкова. Обнародованы составы на матч Кайсериспор – Трабзонспор

Обнародованы стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».

Поединок пройдет в городе Кайсери на стадион «Кадир Хас». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Кайсериспор» с 20 очками занимает 17-е место турнирной таблицы, а «Трабзонспор» с 51 пунктом – третий.

В старте гостей впервые за более чем месяц выйдет украинский вингер Александр Зубков. Также на поле выйдет «Трабзонспора» защитник Арсений Батагов.

Стартовые составы на матч «Кайсериспор» – «Трабзонспор»: