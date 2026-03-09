Возвращение Зубкова. Обнародованы составы на матч Кайсериспор – Трабзонспор
Поединок чемпионата Турции стартует в 19:00 по киевскому времени
Обнародованы стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».
Поединок пройдет в городе Кайсери на стадион «Кадир Хас». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Кайсериспор» с 20 очками занимает 17-е место турнирной таблицы, а «Трабзонспор» с 51 пунктом – третий.
В старте гостей впервые за более чем месяц выйдет украинский вингер Александр Зубков. Также на поле выйдет «Трабзонспора» защитник Арсений Батагов.
Стартовые составы на матч «Кайсериспор» – «Трабзонспор»:
