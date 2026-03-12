Каноничное событие для Росеньора. 11 мыслей после матча ПСЖ и Челси

Просто интересно: а насколько на решение Росеньора выпустить вчера в основе Йоргенсена повлияло решение Тудора во вторник использовать в воротах «Тоттенхэма» Кинского? Дурной пример заразителен, не так ли? Тренер «шпор» показал, как не надо делать и чего может стоить сомнительное решение в плей-офф ЛЧ. Росеньор посмотрел, взвесил все за и против... и сделал то же самое. Даже с тем же результатом: Йоргенсен привез один из голов в ворота «Челси» неудачным пасом. Счет, кстати, также 2:5. Теперь мы знаем наверняка, что ставить второго вратаря на ключевые матчи сезона – решение, мягко говоря, сомнительное. А еще – что Тудор не зря возглавлял «Тоттенхэм». Он уже не просто тренер – к тому же и трендсеттер. Без него плей-офф ЛЧ был бы менее ярким и интересным. Более конкурентным, но это уже никому не нужные уточнения. Главное: Тудор уже в истории. И в головах других тренеров.

О том, что еще было вчера в голове Росеньора и других главных фигур топ-поединка в Париже, говорим ниже. Заинтригую: у нас здесь кандидат на статус самого несправедливого счета всего плей-офф турнира.

1. Первому голу «ПСЖ» ничего не предшествовало. Парижане не смогли организовать ощутимое для соперника стартовое давление. До забитого имели 68% владения, но только 1 удар, и тот – из-за пределов штрафной, несильно и во вратаря. А потом произошла магия: Невеш ассистировал головой после подачи. Сделал скидку на Барколя. Нечасто увидишь голевые передачи головой в штрафной от центральных полузащитников из игры. Тем более от невысоких. Джеймс не доработал с соперником плотно, Густо побежал защищать свободное пространство и от Барколя в момент подачи. И вроде бы да, индивидуальные неудачные действия футболистов «Челси». Но первые в матче. И сразу наказали. Потому что «ПСЖ» имеет инстинкт убийцы. Даже в якобы плохом сезоне и когда не в форме. В прошлом сезоне парижане забивали на стартовых минутах «Арсеналу», «Вилли» в Бирмингеме – 2 гола первыми 2 ударами. Это уже давно тенденция.

2. Надо отдать должное Росеньору: он воспользовался конспектами Марески. И благодаря этому «Челси» не проиграл центр поля. Не претендовал на большой процент владения мячом и контроль над территорией, но не давал «ПСЖ» получать круглый в опасной зоне перед штрафной площадкой. Все владение французов – буквой «U». То есть стерильное, без продвижения и т.д. То же самое было на КЧМ, где «Челси» сдержал «ПСЖ» в финале (3:0). И тогда также сделал это благодаря тройке трудолюбивых полузащитников в центре поля и плотной работе по форвардам, когда те открываются в глубину под передачу. Правда, контролировать движение нападающих на этот раз было относительно легко: Дуэ как будто не в лучшей форме, а Барколя никогда и не был тем, кто движется по полю хаотично. Дембеле круглый получал, но почти всегда – на полуфлангах. То есть план «синих» сработал. Вплоть до третьего гола у «ПСЖ» было только 6 ударов по воротам. В позиционных атаках из пределов штрафной – только 3 за 73 минуты.

3. «ПСЖ» пропустил первый гол из-за того, что Барколя проспал рывок Густо. А второй пропустит из-за того, что на фланге неудачную попытку обработать мяч совершит Дуэ. В большинстве случаев в современном футболе команды пропускают, когда защитник не дорабатывает в обороне – а здесь наоборот, форвард. Это об уровне поединка: играют лучшие, поэтому варианта не обороняться всем составом или обороняться плохо хотя бы кому-то просто нет. Если «Челси» выжал 2 гола в атаке из этого против очень дисциплинированного без мяча «ПСЖ», то просто представьте себе, как много впереди мог бы создать против этой же команды несколько лет назад, когда впереди у нее играли Мбаппе, Неймар и Месси... Ну и да: Энрике ошибся, когда не выпустил в основе Кварацхелию. Этот бы рывок Густо не проспал. А еще лучше и чаще открывался бы в глубину на чужой половине поля. С Хвичей были бы лучше и защита, и циркуляция мяча.

4. В моменте со вторым голом «ПСЖ» видно, какая из команд готова выигрывать трофеи. «Челси» должен был забивать после прострела в штрафную площадь – вместо этого не реализовал шанс и сразу получил контратаку на свои ворота. И 1:2 вместо потенциальных 2:1. Разница даже не столько в хладнокровии, сколько в готовности воспользоваться моментом. Так-то в «Челси» удар наносил традиционно спокойный Палмер. Просто, кажется, не ожидал, что получит настолько простой шанс. Зато Дембеле в быстрой атаке разобрался с защитником после того, как весь «ПСЖ» испугался потенциального пропущенного. Просто понимал, что другого шанса может не быть, а голевые возможности рождаются не только в результате давления – иногда очень даже случайно. Дембеле был готов получить такой шанс, дождаться возможности. Дальше – дело техники. И еще передачи Дуэ. У последнего в активе средний матч, но в эпизоде – шикарные решения и исполнение. Один из лучших ассистов сезона ЛЧ.

5. Невеш – снова выдающийся в матче с атлетичным футболом. Одно и то же раз за разом, поэтому нужно уже признать: из пары португальцев в центре поля «ПСЖ» именно этот является более универсальным. Витинья дает больше качества на мяче, но когда соперник закрывает центр – то гораздо менее полезен. Вчера у Невеша 7 отборов и 10 действий в обороне в целом, у Витиньи – 1 и 2 соответственно. А еще у первого большая точность пасов (при меньшей выборке) и 6 из 6 точных длинных, то есть работа с мячом Невеша не стала хуже из-за его вовлеченности в игру без него. Витинья не заиграл бы на топ-уровне в большинстве клубов Европы, стал бы главной звездой в единицах из них из-за своего стиля – а Невеш заиграл бы и стал бы. Потому что умеет больше. Потому что ему подходит большее количество игровых сценариев. Я бы уже сейчас закладывался на то, что Невеш будет доминировать среди центральных полузащитников в Европе следующие 10-15 лет. Потому что хорош во всем.

Getty Images/Global Images Ukraine

6. Обе команды были согласны на 2:2. С 58 по 74 минуту на двоих у коллективов 0 ударов. Никто не хотел рисковать, потому что такой счет был приемлем для каждого. Для «Челси» – понятно, а «ПСЖ» после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде» в прошлогоднем плей-офф, пожалуй, уже вообще не боится переносить определение победителя дуэли на ответный матч. При счете 2:2 Энрике сначала выпустил на поле Хвичу вместо Дуэ (если бы хотел улучшить циркуляцию мяча, заменил бы Барколя, поэтому здесь хотел получить скорее топ-работу против круглого), а затем – Ли вместо Дембеле (склонного держать мяч вместо резкого – это не о форсировании событий в игре). Луис никуда не спешил и, я уверен, мысленно уже собирал слова в предложения, которыми объяснял бы после матча, почему с учетом хода игры счет 2:2 – хороший. А потом произошла ошибка Йоргенсена.

7. «Челси» провел сильный матч. Наконец-то могу это написать и не чувствовать себя дураком. Просто без контекста счет 2:5 как будто не указывает на то, что у команды что-то там получалось. А получалось на самом деле очень много. Пожалуй, главное достижение – то, что удалось убедить «ПСЖ» согласиться на 2:2. Есть соблазн притягивать за уши и говорить, что «Челси» делал что-то не так и до ошибки Йоргенсена и все равно бы проиграл... Но нет. Очень возможно, так и не уступил бы. Но сначала ошибся вратарь. Затем дальним ударом забил Хвича. Далее – быстрая атака в добавленное время, когда футболисты «Челси» мысленно были уже в Лондоне. Команда не развалилась после 2:3, но несколько посыпалась. Морально трудно переживать столь легкий пропущенный гол после столь хорошо выполненной работы по сдерживанию соперника. Полноценно после этого «Челси» в игру уже не вернулся. А «ПСЖ» просто почувствовал кровь и развил успех. Что-то на акульем.

8. У Кварацхелии в жилах не лед – а кровь с ДНК «ПСЖ». Боже, и кто бы мог представить себе еще несколько лет назад, что я буду использовать эти две аббревиатуры не просто в одном предложении в тексте, а в связке? Жизнь удивительна. Хвича отпраздновал свои взятия ворот жестом, который означает похолодание крови в жилах, но это же не столько о нем, сколько обо всем «ПСЖ». Французы забили первым моментом в матче. В контратаке после лучшего момента «Челси» в поединке. После ошибки вратаря. Дальним. На последних минутах, когда судья уже готовился дать финальный свисток. Ни одного «обычного» гола после доминирования. При том, что вообще-то «ПСЖ» пытался доминировать. Но не выжал почти ничего из своих позиционных атак. И забил 5 мячей. Кстати, 3 последних – 3 последовательными ударами по воротам. 100% реализации на отрезке. Повторил за «Баварией», которая провернула то же самое с «Аталантой» в среду. Однако парижане сделали это в более тяжелой игре со сложным соперником. Хищно. По-чемпионски. И Хвича – один из главных носителей этих качеств в составе. Если не среди всех топ-игроков Европы.

9. Приятно видеть, что «ПСЖ» много бьет с неочевидных позиций. Это не жизненная необходимость – именно желание выполнять такие удары. Здесь «Челси» мешал бить с комфортных, но «ПСЖ» стреляет отовсюду уже не первый год с Энрике. В прошлом сезоне в плей-офф ЛЧ из-за пределов штрафной забивали Дембеле и Дуэ. Теперь положил Хвича. Кварацхелия, кстати, прошлой весной отличился в одном из матчей навылет ударом с очень острого угла – а теперь свой мяч из похожей позиции едва не забил Дембеле. Пока вся футбольная Европа пытается найти способы вывести своих нападающих на лучшую позицию для удара, чемпион не стесняется делать результат благодаря скримерам. Качественные дальние удары всегда радуют фанатов. Развлекают. Вызывают восторг. Особенно если становятся результативными. «ПСЖ» настолько харизматичен уже второй сезон подряд в том числе благодаря таким попыткам. Его матчи можно смотреть хотя бы ради них.

10. Задним числом, конечно, можно сказать, что Росеньор ошибся с вратарем. Санчес не гарант надежности. Также мог бы привезти. Однако тот в лучшей форме в сезоне, а еще, что не менее важно, обычно добавляет, а не, наоборот, сдает в больших матчах. Летом стал одним из главных героев команды на клубном ЧМ. В частности, в финале с «ПСЖ». Кинский во вторник ошибался на очень враждебно настроенной арене. В матче, где у «Тоттенхэма» не получалось ничего. После серии провалов команды. А Йоргенсен привез в момент, когда 15 минут никто не бил по воротам, ничего не происходило, было спокойно – ну очень трудно представить, что Санчес ошибся бы в такой ситуации. Думаю, каноничное событие, которое должен пережить каждый тренер «Челси», – осознать, что большое количество футболистов в составе является скорее проклятием, чем благом. Желание использовать больше разных иногда наказывается. Имел бы тренер одного надежного вратаря, не имел бы пространства для выбора – избежал бы неудачи.

11. Противостояние закрыто. «Челси» понравился. Может зарубиться в ответном матче. Но разница в 3 гола – слишком много. Столько команде не отыграть. В Париже «синие» имели комфортный сценарий с игрой вторым номером, но все равно пропустили в контратаке. Потому что «ПСЖ» – лучший в Европе в атаках на пространстве. Поэтому «Челси» возьмет мяч под контроль в Лондоне, чтобы атаковать позиционно, и пострадает от быстрых ног Дембеле, Дуэ, Барколя и других. Даже при отличном выполнении плана на игру «синие» имели только 2:2 до той ошибки вратаря. Трудно будет сыграть еще лучше. «ПСЖ» может пропустить 3 и даже 4 в столице Англии, но и забить не меньше. Поэтому поздравляем с выходом в четвертьфинал. Там – легкий соперник в виде «Ливерпуля» или «Галатасарая». И вот «ПСЖ» уже снова в четверке лучших. Рядом с финалом, как вариант – даже фаворит пары. А кто-то говорил, что команда в кризисе...