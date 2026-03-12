Александр КУЧЕР: «Есть вера в то, что Шахтер победит, но не хочу сглазить»

Бывший защитник донецкого Шахтера Александр Кучер поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха в 1/8 финала Лиги конференций.

«Лех – далеко не гранд европейского футбола, но, наверное, нас ожидает интересная, боевая и не простая для донецкой команды игра. Хочется наконец-то увидеть команду Арды Турана в матче с сильным соперником после зимней паузы. Не то, чтобы я хотел как-то унизить Карпаты, Вереск или Александрию, которых «горняки» победили в УПЛ [3:0, 1:0, 1:0 соответственно], ни в коем случае нет, но Лех явно является более мощным оппонентом. Вторую половину сезона Шахтер начал хорошо, но пока не до конца понятно, какая именно форма команды, ее настоящий потенциал и игра с Лехом, наверное, это покажет лучше всего.

Если же говорить о том, кто фаворит не сугубо в первом матче 1/8 финала, а в противостоянии в общем, то, по моему мнению, это Шахтер, потому что у донецкой команды больше еврокубкового опыта и индивидуально более сильные игроки – эти козыри «горняков» на поверхности, но свой фаворитизм ребятам еще нужно доказать на поле. недооценка соперника. Лех – не гранд европейского футбола, повторюсь, но и не проходной соперник, нервы может потрепать.

Лех уже «обкатан» в новом году. Провел десять поединков и, скорее всего, находится в близких к своим оптимальным кондициям, а Шахтер только «вкатывается» во вторую половину сезона, медленно, как видим, хоть и уверенно.

Здорово, что к матчу в Познани Шахтер готовился в Турции, хотя и не от хорошей жизни донецкая команда полетела в Стамбул – были бы хорошие поля в Украине, погода лучше, теплее, не было бы логистических проблем на границе – готовились бы на родине, а так… Пришлось отправляться за границу. В Турции у «горняков» были все необходимые условия, чтобы максимально качественно подготовиться к поединку против Леха.

Недавно виделся и общался с Дарио Срной [спортивный директор донецкого клуба] и он сетовал на условия [речь о состоянии полей в Украине], потому что, например, к матчу с Карпатами в УПЛ Шахтер готовился не на натуральном газоне, а на синтетическом, а переходить с искусственного покрытия на травяное хоть и...

Шахтер все три матча в УПЛ после рестарта соревнований отыграл «на ноль». Да, оппозиция в лице Карпат, Вереса и Александрии не самая сильная, но хочется верить, что в обороне «горняков» воцарится порядок, потому что это звено было, пожалуй, самым проблемным в первой половине сезона.

Будет ли не будет значительная ротация состава от Турана на Лех, как сравнить со стартовой одиннадцаткой против Александрии, прогнозировать не берусь, но уверен, что выйдут действительно сильнейшие игроки с первых минут. Экспериментов с составом уже не будет, как мне кажется. Надо понимать, что Шахтер ставит перед собой максимальную задачу в Лиге конференций – победа в этом турнире. И это не моя догадка, поверьте.

Сейчас все в восторге от Траоре, забившего четыре гола в трех матчах, но не уверен, что доверится ему Туран с первых минут, возможно, выйдет в старте Кауан Элиас. И Лассина, и бразилец – классные нападающие – и кого выпускать сразу, решать исключительно Турану, в зависимости от плана на игру, тактики, ведь эти игроки разноплановые, с отличными профайлами.

Траоре сейчас хвалят, но новичок Шахтера Оба пока не впечатляет, но, я так думаю, что дело не в том, что он как-то не соответствует уровню донецкой команды, а куда проще – у нигерийца еще проходит процесс адаптации. Дайте ему немного времени притереться, понять специфику игры, влиться в коллектив – и он даст результат

Есть вера в то, что Шахтер победит, а точный результат… Не хочу сглазить. Будет 1:0, хорошо, согласится, но, хотелось бы все же виктории с большей разницей», – сказал Кучер.