Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Есть вера в то, что Шахтер победит, но не хочу сглазить»
Лига конференций
12 марта 2026, 11:11 |
178
0

Александр КУЧЕР: «Есть вера в то, что Шахтер победит, но не хочу сглазить»

Бывший защитник «горняков» верит в успех команды Арды Турана

12 марта 2026, 11:11 |
178
0
Александр КУЧЕР: «Есть вера в то, что Шахтер победит, но не хочу сглазить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший защитник донецкого Шахтера Александр Кучер поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха в 1/8 финала Лиги конференций.

«Лех – далеко не гранд европейского футбола, но, наверное, нас ожидает интересная, боевая и не простая для донецкой команды игра. Хочется наконец-то увидеть команду Арды Турана в матче с сильным соперником после зимней паузы. Не то, чтобы я хотел как-то унизить Карпаты, Вереск или Александрию, которых «горняки» победили в УПЛ [3:0, 1:0, 1:0 соответственно], ни в коем случае нет, но Лех явно является более мощным оппонентом. Вторую половину сезона Шахтер начал хорошо, но пока не до конца понятно, какая именно форма команды, ее настоящий потенциал и игра с Лехом, наверное, это покажет лучше всего.

Если же говорить о том, кто фаворит не сугубо в первом матче 1/8 финала, а в противостоянии в общем, то, по моему мнению, это Шахтер, потому что у донецкой команды больше еврокубкового опыта и индивидуально более сильные игроки – эти козыри «горняков» на поверхности, но свой фаворитизм ребятам еще нужно доказать на поле. недооценка соперника. Лех – не гранд европейского футбола, повторюсь, но и не проходной соперник, нервы может потрепать.

Лех уже «обкатан» в новом году. Провел десять поединков и, скорее всего, находится в близких к своим оптимальным кондициям, а Шахтер только «вкатывается» во вторую половину сезона, медленно, как видим, хоть и уверенно.

Здорово, что к матчу в Познани Шахтер готовился в Турции, хотя и не от хорошей жизни донецкая команда полетела в Стамбул – были бы хорошие поля в Украине, погода лучше, теплее, не было бы логистических проблем на границе – готовились бы на родине, а так… Пришлось отправляться за границу. В Турции у «горняков» были все необходимые условия, чтобы максимально качественно подготовиться к поединку против Леха.

Недавно виделся и общался с Дарио Срной [спортивный директор донецкого клуба] и он сетовал на условия [речь о состоянии полей в Украине], потому что, например, к матчу с Карпатами в УПЛ Шахтер готовился не на натуральном газоне, а на синтетическом, а переходить с искусственного покрытия на травяное хоть и...

Шахтер все три матча в УПЛ после рестарта соревнований отыграл «на ноль». Да, оппозиция в лице Карпат, Вереса и Александрии не самая сильная, но хочется верить, что в обороне «горняков» воцарится порядок, потому что это звено было, пожалуй, самым проблемным в первой половине сезона.

Будет ли не будет значительная ротация состава от Турана на Лех, как сравнить со стартовой одиннадцаткой против Александрии, прогнозировать не берусь, но уверен, что выйдут действительно сильнейшие игроки с первых минут. Экспериментов с составом уже не будет, как мне кажется. Надо понимать, что Шахтер ставит перед собой максимальную задачу в Лиге конференций – победа в этом турнире. И это не моя догадка, поверьте.

Сейчас все в восторге от Траоре, забившего четыре гола в трех матчах, но не уверен, что доверится ему Туран с первых минут, возможно, выйдет в старте Кауан Элиас. И Лассина, и бразилец – классные нападающие – и кого выпускать сразу, решать исключительно Турану, в зависимости от плана на игру, тактики, ведь эти игроки разноплановые, с отличными профайлами.

Траоре сейчас хвалят, но новичок Шахтера Оба пока не впечатляет, но, я так думаю, что дело не в том, что он как-то не соответствует уровню донецкой команды, а куда проще – у нигерийца еще проходит процесс адаптации. Дайте ему немного времени притереться, понять специфику игры, влиться в коллектив – и он даст результат

Есть вера в то, что Шахтер победит, а точный результат… Не хочу сглазить. Будет 1:0, хорошо, согласится, но, хотелось бы все же виктории с большей разницей», – сказал Кучер.

По теме:
Полузащитник Шахтера: «Этот вопрос нашему главному тренеру Сергею Реброву»
Скандал в Польше. Арда Туран не сдержал эмоций перед матчем Лех – Шахтер
Украинец покинул Шахтер из-за нехватки игрового времени: «Хотел в Европу»
Александр Кучер Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Бокс | 11 марта 2026, 11:41 1
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»

Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика

ФОТО. Неймар 10 лет подряд пропускает матчи в день рождения сестры
Футбол | 12 марта 2026, 09:20 1
ФОТО. Неймар 10 лет подряд пропускает матчи в день рождения сестры
ФОТО. Неймар 10 лет подряд пропускает матчи в день рождения сестры

Неймар снова пропустил игру в день рождения сестры

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины
Футбол | 12.03.2026, 09:33
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 00:55
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
Футбол | 11.03.2026, 10:55
А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 6
Другие виды
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 2
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем