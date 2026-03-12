Украинец покинул Шахтер из-за нехватки игрового времени: «Хотел в Европу»
Роман Якуба вспомнил, как уходил из «Шахтера»
Украинский защитник Роман Якуба, в свое время игравший за донецкий Шахтер, рассказал, почему решил уйти из расположения донецкого клуба.
– Ты долгое время был на контракте с «Шахтером». Почему в 2021 году решил уйти?
– Сложились такие обстоятельства, что я решил не продлевать соглашение с «горняками». Я очень хотел попробовать себя в Европе. Для меня это всегда было в приоритете.
– Не жалко, что покинул один из лучших клубов Украины, который всегда выступает в еврокубках?
– Я стараюсь делать так, чтобы потом не жалеть. В Шахтере я прошел все возрастные группы, тренировался с первой командой и, казалось бы, все неплохо получалось. Однако я понимал, что не буду иметь полноценную игровую практику и выступать за молодежный состав. Поэтому хотелось начать выступать на взрослом уровне как игрок основного состава. Для себя решил, что чем раньше это произойдет, тем быстрее пройдет моя адаптация к такому уровню.
Но как показало время, точнее, с началом войны, когда бразильцы уехали, многие мои партнеры по молодежному составу, такие как Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Даниил Сикан, заиграли за первую команду «Шахтера». Но такова жизнь, и за свой выбор я ни в коем случае не жалею. Я рад, как складывается моя футбольная жизнь, – сказал Роман.
