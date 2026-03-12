Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец покинул Шахтер из-за нехватки игрового времени: «Хотел в Европу»
12 марта 2026, 10:09 | Обновлено 12 марта 2026, 10:15
Украинец покинул Шахтер из-за нехватки игрового времени: «Хотел в Европу»

Роман Якуба вспомнил, как уходил из «Шахтера»

ФК Шахтер Донецк. Роман Якуба

Украинский защитник Роман Якуба, в свое время игравший за донецкий Шахтер, рассказал, почему решил уйти из расположения донецкого клуба.

– Ты долгое время был на контракте с «Шахтером». Почему в 2021 году решил уйти?

– Сложились такие обстоятельства, что я решил не продлевать соглашение с «горняками». Я очень хотел попробовать себя в Европе. Для меня это всегда было в приоритете.

– Не жалко, что покинул один из лучших клубов Украины, который всегда выступает в еврокубках?

– Я стараюсь делать так, чтобы потом не жалеть. В Шахтере я прошел все возрастные группы, тренировался с первой командой и, казалось бы, все неплохо получалось. Однако я понимал, что не буду иметь полноценную игровую практику и выступать за молодежный состав. Поэтому хотелось начать выступать на взрослом уровне как игрок основного состава. Для себя решил, что чем раньше это произойдет, тем быстрее пройдет моя адаптация к такому уровню.

Но как показало время, точнее, с началом войны, когда бразильцы уехали, многие мои партнеры по молодежному составу, такие как Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Даниил Сикан, заиграли за первую команду «Шахтера». Но такова ​​жизнь, и за свой выбор я ни в коем случае не жалею. Я рад, как складывается моя футбольная жизнь, – сказал Роман.

Роман Якуба чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
