Сити и Челси установили антирекорд для английских клубов в ЛЧ

Две английские команды – «Манчестер Сити» и «Челси» – потерпели сокрушительные поражения в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся 11 марта.

Как информирует аналитический ресурс Opta, этот вечер стал историческим антирекордом: впервые с момента основания Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов УЕФА) сразу два представителя Англии в один игровой день уступили оппонентам с разницей минимум в три гола.

Напомним, в этот вечер «ПСЖ» уверенно переиграл «Челси» со счетом 5:2, а «Манчестер Сити» был разбит «Реалом» с результатом 0:3. Решающие ответные встречи намечены на 17 марта.