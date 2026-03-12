Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сити и Челси установили антирекорд для английских клубов в ЛЧ
Лига чемпионов
12 марта 2026, 05:36 |
Сити и Челси установили антирекорд для английских клубов в ЛЧ

Такого фиаско двух английских грандов в один вечер история турнира еще не видела

Сити и Челси установили антирекорд для английских клубов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Две английские команды – «Манчестер Сити» и «Челси» – потерпели сокрушительные поражения в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся 11 марта.

Как информирует аналитический ресурс Opta, этот вечер стал историческим антирекордом: впервые с момента основания Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов УЕФА) сразу два представителя Англии в один игровой день уступили оппонентам с разницей минимум в три гола.

Напомним, в этот вечер «ПСЖ» уверенно переиграл «Челси» со счетом 5:2, а «Манчестер Сити» был разбит «Реалом» с результатом 0:3. Решающие ответные встречи намечены на 17 марта.

Манчестер Сити Челси Лига чемпионов Реал Мадрид ПСЖ
Михаил Олексиенко Источник: Opta
