Испания
12 марта 2026, 05:05 | Обновлено 12 марта 2026, 05:06
Возвращение в Реал? Лука Модрич откровенно ответил на слухи

Пресса сватает главного тренера Милана в Мадрид, а вместе с ним и хорвата

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал слухи о своем потенциальном возвращении в мадридский «Реал». 40-летний хавбек покинул стан «сливочных» прошлым летом, перебравшись в Италию в статусе свободного агента.

Параллельно в прессе обсуждается интерес «Королевского клуба» к нынешнему наставнику «россонери» Массимилиано Аллегри, которого прочат на тренерский мостик мадридцев по завершении текущего сезона.

«Возвращение Аллегри и мое появление в «Реале»? Подобные слухи сопровождают нас постоянно, но я не придаю им значения. Мне очень комфортно здесь, в «Милане», – цитирует слова хорвата Madrid Xtra в социальной сети X.

В текущем сезоне ветеран принял участие в 30 встречах во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи. Текущее соглашение Модрича с «Миланом» истекает в конце сезона, однако оно предусматривает опцию автоматического продления еще на один год, если игрок выразит такое желание.

Михаил Олексиенко Источник
