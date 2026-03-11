Аргентинский хавбек лондонского Челси Энцо Фернандес забил гол в ворота ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Энцо сравнял счет на 57-й минуте – 2:2. Ассист на аргнетинца отдал Педру Нету.

Фернандес оформил третий гол в этом сезоне главного еврокубка. Энцо также отдал одну результативную передачу.

ПСЖ и Челси начали встречу 11 марта в 22:00 по Киеву на Парк-де-Пренс в Париже.

❗️ ВИДЕО. Как Энцо Фернандес забил в ворота ПСЖ и сделал 2:2 в 1/8 финала ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

