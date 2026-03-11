Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала с польским «Лехом».

– Каким клубом является для вас «Лех» Познань?

– «Лех» Познань – очень хорошая команда, которая находится на высоком уровне в чемпионате Польши. В предыдущем сезоне они стали чемпионами, поэтому это сильная команда. Мы тщательно готовились к ней. Это очень серьезный соперник.

– Что может стать залогом победы?

– Прежде всего, командная работа, очень тяжелая командная работа. И многое зависит от коммуникации на поле.

– «Лех» известен своей горячей атмосферой на стадионе во время домашних матчей. Готовы ли вы к этому?

– Для нас, можно сказать, нет ничего неожиданного, потому что мы уже привыкли играть на больших стадионах с большими командами. Это действительно будет серьезное испытание. Считаю, мы полностью готовы, завтра будет очень отличный матч.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арды Турана и Дмитрия Ризныка накануне игры с Лехом