  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Лех Познань – очень хорошая команда, они стали чемпионами»
Лига конференций
11 марта 2026, 22:34 | Обновлено 11 марта 2026, 22:49
Дмитрий РИЗНЫК: «Лех Познань – очень хорошая команда, они стали чемпионами»

Голкипер Шахтера ответил на вопросы накануне игры 1/8 финала Лиги конференций

ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала с польским «Лехом».

– Каким клубом является для вас «Лех» Познань?

– «Лех» Познань – очень хорошая команда, которая находится на высоком уровне в чемпионате Польши. В предыдущем сезоне они стали чемпионами, поэтому это сильная команда. Мы тщательно готовились к ней. Это очень серьезный соперник.

– Что может стать залогом победы?

– Прежде всего, командная работа, очень тяжелая командная работа. И многое зависит от коммуникации на поле.

– «Лех» известен своей горячей атмосферой на стадионе во время домашних матчей. Готовы ли вы к этому?

– Для нас, можно сказать, нет ничего неожиданного, потому что мы уже привыкли играть на больших стадионах с большими командами. Это действительно будет серьезное испытание. Считаю, мы полностью готовы, завтра будет очень отличный матч.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арды Турана и Дмитрия Ризныка накануне игры с Лехом

По теме:
Арда ТУРАН: «Шахтер ждет очень сложный матч. Похожая футбольная философия»
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтера в еврокубке
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Лех - Шахтер Лех Познань Лига конференций пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
