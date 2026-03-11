ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ продлил контракт с форвардом

Киевская Оболонь официально объявила о продлении контракта с украинским форвардом Денисом Устименко. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».

По официальной информации, контракт между форвардом и «пивоварами» продлен еще на один год. Новое соглашение действует до лета 2027 года. О финансовых аспектах контракта не сообщается.

«Рады продолжению сотрудничества и желаем Денису результативной игры, ярких моментов и еще многих голов в зелено-белой футболке! 💚🔥 Вместе к новым победам», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Денис провел за Оболонь 17 матчей, забив 5 голов, что позволяет «пивоварам» занимать 10-ю строчку турнирной таблицы после 18 сыгранных матчей.