  4. ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ продлил контракт с форвардом
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 22:24 |
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ продлил контракт с форвардом

Денис Устименко подписал новый контракт с «Оболонью»

11 марта 2026, 22:24 |
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ продлил контракт с форвардом
ФК Оболонь Киев.

Киевская Оболонь официально объявила о продлении контракта с украинским форвардом Денисом Устименко. Об этом пишет пресс-служба «пивоваров».

По официальной информации, контракт между форвардом и «пивоварами» продлен еще на один год. Новое соглашение действует до лета 2027 года. О финансовых аспектах контракта не сообщается.

«Рады продолжению сотрудничества и желаем Денису результативной игры, ярких моментов и еще многих голов в зелено-белой футболке! 💚🔥 Вместе к новым победам», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Денис провел за Оболонь 17 матчей, забив 5 голов, что позволяет «пивоварам» занимать 10-ю строчку турнирной таблицы после 18 сыгранных матчей.

Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Устименко продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
