Шевалье принял решение после того, как начал играть Сафонов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
13 марта 2026, 06:32 |
542
0

Голкипер готов летом покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

«Тоттенхэм» заинтересован во французском голкипере Пари Сен-Жермен Луке Шевалье.

По информации источника, французский вратарь готов рассматривать возможный трансфер, а «Тоттенхэм» уже проявил к нему интерес. 24-летний футболист провел 17 матчей в Лиге 1 в этом сезоне и имеет контракт с ПСЖ до 2030 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не в восторге от ситуации, сложившейся вокруг Люки Шевалье – вратарь в последних матчах уступил место в стартовом составе Матвею Сафонову.

Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 ПСЖ Матвей Сафонов Люка Шевалье
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
