13 марта 2026, 06:32
Шевалье принял решение после того, как начал играть Сафонов
Голкипер готов летом покинуть клуб
«Тоттенхэм» заинтересован во французском голкипере Пари Сен-Жермен Луке Шевалье.
По информации источника, французский вратарь готов рассматривать возможный трансфер, а «Тоттенхэм» уже проявил к нему интерес. 24-летний футболист провел 17 матчей в Лиге 1 в этом сезоне и имеет контракт с ПСЖ до 2030 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не в восторге от ситуации, сложившейся вокруг Люки Шевалье – вратарь в последних матчах уступил место в стартовом составе Матвею Сафонову.
