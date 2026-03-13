Шевалье принял решение после того, как начал играть Сафонов

«Тоттенхэм» заинтересован во французском голкипере Пари Сен-Жермен Луке Шевалье.

По информации источника, французский вратарь готов рассматривать возможный трансфер, а «Тоттенхэм» уже проявил к нему интерес. 24-летний футболист провел 17 матчей в Лиге 1 в этом сезоне и имеет контракт с ПСЖ до 2030 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не в восторге от ситуации, сложившейся вокруг Люки Шевалье – вратарь в последних матчах уступил место в стартовом составе Матвею Сафонову.