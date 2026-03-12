Флорентино Перес принял окончательное решение относительно Лунина

«Реал» Мадрид планирует масштабные изменения в составе перед новым сезоном. Президент клуба Флорентино Перес считает, что пришло время обновить команду и отпустить тех игроков, чей цикл в клубе завершился или чье положение не соответствует спортивному проекту.

В список потенциальных уходов попали защитник Давид Алаба из-за частых травм и завершения контракта, вратарь Андрей Лунин, который имеет предложения от других клубов, а также атакующие игроки Браим Диас и Дани Себальос, которые не смогли закрепиться в основе. Кроме того, большим разочарованием для клуба стал аргентинец Франко Мастантуоно, чей переход за 60 млн евро не оправдал ожиданий.

Цель клуба – обновить состав, освободить место для новых футболистов и начать новый этап в проекте.