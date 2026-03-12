Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Флорентино Перес принял окончательное решение относительно Лунина
Испания
12 марта 2026, 22:02
Флорентино Перес принял окончательное решение относительно Лунина

Андрея продадут летом

Флорентино Перес принял окончательное решение относительно Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

«Реал» Мадрид планирует масштабные изменения в составе перед новым сезоном. Президент клуба Флорентино Перес считает, что пришло время обновить команду и отпустить тех игроков, чей цикл в клубе завершился или чье положение не соответствует спортивному проекту.

В список потенциальных уходов попали защитник Давид Алаба из-за частых травм и завершения контракта, вратарь Андрей Лунин, который имеет предложения от других клубов, а также атакующие игроки Браим Диас и Дани Себальос, которые не смогли закрепиться в основе. Кроме того, большим разочарованием для клуба стал аргентинец Франко Мастантуоно, чей переход за 60 млн евро не оправдал ожиданий.

Цель клуба – обновить состав, освободить место для новых футболистов и начать новый этап в проекте.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Комментарии 3
Vbolivalnyk-Peter
В цьому році це яке остаточне рішення Переса щодо Луніна 3-тє чи 4-те? В минулому році, наскільки я пригадую, на сторінці sport.ua Перес мінімум двічі на місяць приймав "остаточне рішення щодо Луніна", а у міжсезоння там взагалі мало не щотижня в нього було "Остаточне рішення"... (Щоправда це все зі слів писак новин зі sport.ua)...
Ответить
+2
zzg77
Вже вкотре?
Ответить
+1
Veteranz66
Задовбали
Ответить
+1
