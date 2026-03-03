Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 марта 2026, 21:14 | Обновлено 03 марта 2026, 21:48
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала

Летом Мадрид могут покинуть три футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Летом мадридский «Реал» может попрощаться сразу с тремя футболистами. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство клуба во главе с Флорентино Пересом намерено попрощаться с защитниками Франом Гарсией и Давидом Алабой, а также с хавбеком Дани Себальосом. В клубе считают, что необходимо отпустить этих футболистов на фоне их плохой игровой формы.

Мадридский «Реал» занимает второе место турнирной таблицы с 60 баллами и отставанием в четыре пункта от «Барселоны». В 1/8 Лиги чемпионов «сливочных» ожидают две встречи с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что Арбелоа покинет «Реал».

Даниил Кирияка
