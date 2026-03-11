Названы лучший тренер, игрок, символическая сборная 19 тура Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 19-го тура чемпионата, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера.

Лучшим тренером тура коллективным решением группы из 40 экспертов был признан Сергей Нагорняк («Эпицентр»), подопечные которого одержали победу с убедительным счетом 4:0 над «Колосом».

Дебютант Премьер-лиги впервые в элитном дивизионе выиграл дома (сразу – с разгромом) и прервал беспроигрышную серию соперника. В топ-3 рейтинга вошли Игорь Костюк («Динамо» одолело «Полесье» – 2:1) и Виталий Пономарев (ЛНЗ разобрался с «Вересом» – 3:0).

Звание лучшего футболиста 19-го тура получил герой матча между «Эпицентром» и «Колосом» Владислав Супряга, на счету которого голевая передача и два забитых мяча.

Он совсем немного опередил по сумме набранных баллов героя другого матча (между «Динамо» и «Полесьям») – Матвея Пономаренко, который также отличился двумя голами и принес победу киевлянам (2:1).

В топ-5 рейтинга 19-го тура также вошли Неманья Анджушич (забил три мяча в матче «Зари» с «Полтавой» – 4:0), Евгений Павлюк (на счету центрального защитника гол и ассист в победном матче «Металлиста 1925» с «Рухом» – 3:0) и Педро Энрике (автор результативного паса, принесшего победу «Шахтеру» над «Александрией» на ее поле — 1:0).

Символическая сборная 19-го тура Премьер-лиги

Вратарь: Олег Билык («Эпицентр»)

Защитники: Педро Энрике (Шахтер), Олег Горин (ЛНЗ), Евгений Павлюк (Металлист 1925), Алексей Гусев (Кудровка)

Полузащитники: Шота Ноникашвили (ЛНЗ), Роман Дидык (ЛНЗ), Батон Забергджа («Металлист 1925»), Неманья Анджушич («Заря»)

Нападающий: Владислав Супряга («Эпицентр»), Матвей Пономаренко («Динамо»)

Главный тренер: Сергей Нагорняк («Эпицентр»)

Резерв: Назарий Федоровский («Оболонь»), Максим Коробов («Динамо»), Артем Шабанов («Металлист 1925»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Дмитрий Семенов («Оболонь»), Илья Крупский («Металлист 1925»), Линдон Эмерллаху («Полесье»), Александр Пихаленок («Динамо»), Кирилл Ковалец («Эпицентр»), Владимир Бражко («Динамо»), Александр Козак («Кудровка»), Ян Костенко («Карпаты»), Артем Слесар («Заря»).