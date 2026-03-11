Каролина Мухова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/8 финала полька сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 13). Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 4:1 в пользу Иги.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Элиной Свитолиной, либо с Катериной Синяковой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА