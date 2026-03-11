Каролина Мухова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
11 марта вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1/8 финала полька сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 13). Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.
Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 4:1 в пользу Иги.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Элиной Свитолиной, либо с Катериной Синяковой.
