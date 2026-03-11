УЕФА может наказать одного из самых результативных футболистов Баварии

Один из самых результативных футболистов мюнхенской «Баварии», вингер Майкл Олисе может получить наказание от УЕФА. Об этом сообщил RMC Sport.

Во вторник, 10 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкий клуб разгромил итальянскую «Аталанту» со счетом 6:1.

На 77-й минуте француз получил желтую, так как слишком долго выполнял навес с углового и игнорировал просьбу арбитра. Олисе будет вынужден пропустить ответный матч против «бергамасков» из-за перебора предупреждений.

УЕФА считает, что вингер мог сделать так специально, чтобы вернуться на поле в поединке 1/4 финала и пропустить игру с «Аталантой», которая фактически не имеет особого значения.

Под угрозой оказался и Йозуа Киммих, который слишком долго вводил мяч в игру и попал в аналогичную ситуацию.

Оба игрока могут получить длительную дисквалификацию, если дисциплинарный комитет найдет признаки того, что Киммих и Олисе специально получили предупреждения.

В нынешнем сезоне Олисе провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и оформил 26 результативных передач.