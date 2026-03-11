Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА может наказать одного из самых результативных футболистов Баварии
Лига чемпионов
11 марта 2026, 19:47
УЕФА может наказать одного из самых результативных футболистов Баварии

Майкл Олисе мог специально заработать предупреждение, чтобы вернуться к 1/4 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Один из самых результативных футболистов мюнхенской «Баварии», вингер Майкл Олисе может получить наказание от УЕФА. Об этом сообщил RMC Sport.

Во вторник, 10 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкий клуб разгромил итальянскую «Аталанту» со счетом 6:1.

На 77-й минуте француз получил желтую, так как слишком долго выполнял навес с углового и игнорировал просьбу арбитра. Олисе будет вынужден пропустить ответный матч против «бергамасков» из-за перебора предупреждений.

УЕФА считает, что вингер мог сделать так специально, чтобы вернуться на поле в поединке 1/4 финала и пропустить игру с «Аталантой», которая фактически не имеет особого значения.

Под угрозой оказался и Йозуа Киммих, который слишком долго вводил мяч в игру и попал в аналогичную ситуацию.

Оба игрока могут получить длительную дисквалификацию, если дисциплинарный комитет найдет признаки того, что Киммих и Олисе специально получили предупреждения.

В нынешнем сезоне Олисе провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и оформил 26 результативных передач.

Николай Тытюк
Оцените материал
(36)
Перший Серед Рівних в бані
Ще давайте покарайте Баварію за те що вона після 6-1 випустить напіврезервний склад. Дискваліфікація нафіг і Аталанту в 1/4,
Ответить
0
pol-55
А що було б краще якби за жовтими вони зіграли грубо з суперниками,як той ідіот з Аталанти на останніх секундах матчу проти Урбіга.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Ну так не треба було програвати шість ноль, ідіть Аталанті претензії висловлюйте клоуни. А футболісти все зробили правильно, мають право. 
Ответить
0
Victor673256ua
Довести провину буде важко. Але проблема з навмисними жовтими далеко не нова, і вирішити її важко
Ответить
0
