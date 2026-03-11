Левандовски, Мбаппе, Салах. Превзойдет ли кто-то достижение Месси в ЛЧ?

Аргентинский нападающий Лионель Месси держит рекорд Лиги чемпионов по количеству минут, необходимых для гола.

Аргентинец забил за свою карьеру 129 голов в турнире. В среднем для забитого мяча Месси потребовалось всего 105 минут игрового времени.

В текущем сезоне Лиги чемпионов осталось только 3 игрока, входящих в топ-10 данного рейтинга.

Ближайшим преследователем Месси является польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски (107 забитых мячей), которому нужно в среднем 109 минут для гола.

Французский форвард Реала Килиан Мбаппе забил свои 68 мячей в турнире, используя в среднем 113 минут игрового времени для взятия ворот.

Египетскому нападающему Ливерпуля Мохаммеду Салаху потребовалось 156 минут (в общей сложности 49 голов).

Игроки с наименьшим количеством минут, необходимых для гола в Лиге чемпионов (забившие 20+ мячей)