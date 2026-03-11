Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски, Мбаппе, Салах. Превзойдет ли кто-то достижение Месси в ЛЧ?
Лига чемпионов
11 марта 2026, 19:09 | Обновлено 11 марта 2026, 19:10
246
0

Левандовски, Мбаппе, Салах. Превзойдет ли кто-то достижение Месси в ЛЧ?

Вспомним топ-10 футболистов с наименьшим количеством минут, необходимых для гола в Лиге чемпионов

Левандовски, Мбаппе, Салах. Превзойдет ли кто-то достижение Месси в ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Лионель Месси держит рекорд Лиги чемпионов по количеству минут, необходимых для гола.

Аргентинец забил за свою карьеру 129 голов в турнире. В среднем для забитого мяча Месси потребовалось всего 105 минут игрового времени.

В текущем сезоне Лиги чемпионов осталось только 3 игрока, входящих в топ-10 данного рейтинга.

Ближайшим преследователем Месси является польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски (107 забитых мячей), которому нужно в среднем 109 минут для гола.

Французский форвард Реала Килиан Мбаппе забил свои 68 мячей в турнире, используя в среднем 113 минут игрового времени для взятия ворот.

Египетскому нападающему Ливерпуля Мохаммеду Салаху потребовалось 156 минут (в общей сложности 49 голов).

Игроки с наименьшим количеством минут, необходимых для гола в Лиге чемпионов (забившие 20+ мячей)

  • 105 – Лионель Месси (Аргентина), 129 голов
  • 109 – Роберт Левандовски (Польша), 107 голов
  • 113 – Килиан Мбаппе (Франция), 68 голов
  • 114 – Криштиану Роналду (Португалия), 140 голов
  • 119 – Филиппо Индзаги (Италия), 46 голов
  • 124 – Карим Бензема (Франция), 90 голов
  • 126 – Серхио Агуэро (Аргентина), 41 гол
  • 156 – Мохамед Салах (Египет), 49 голов
  • 159 – Алессандро Дель Пьеро (Италия), 42 гола
  • 161 – Неймар (Бразилия), 43 гола
По теме:
Байер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УЕФА может наказать одного из самых результативных футболистов Баварии
Гвардиола сегодня догонит Фергюсона по количеству матчей в ЛЧ
Лига чемпионов статистика Лионель Месси Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Мохамед Салах
Сергей Турчак Источник: Instagram
