Левандовски, Мбаппе, Салах. Превзойдет ли кто-то достижение Месси в ЛЧ?
Вспомним топ-10 футболистов с наименьшим количеством минут, необходимых для гола в Лиге чемпионов
Аргентинский нападающий Лионель Месси держит рекорд Лиги чемпионов по количеству минут, необходимых для гола.
Аргентинец забил за свою карьеру 129 голов в турнире. В среднем для забитого мяча Месси потребовалось всего 105 минут игрового времени.
В текущем сезоне Лиги чемпионов осталось только 3 игрока, входящих в топ-10 данного рейтинга.
Ближайшим преследователем Месси является польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски (107 забитых мячей), которому нужно в среднем 109 минут для гола.
Французский форвард Реала Килиан Мбаппе забил свои 68 мячей в турнире, используя в среднем 113 минут игрового времени для взятия ворот.
Египетскому нападающему Ливерпуля Мохаммеду Салаху потребовалось 156 минут (в общей сложности 49 голов).
Игроки с наименьшим количеством минут, необходимых для гола в Лиге чемпионов (забившие 20+ мячей)
- 105 – Лионель Месси (Аргентина), 129 голов
- 109 – Роберт Левандовски (Польша), 107 голов
- 113 – Килиан Мбаппе (Франция), 68 голов
- 114 – Криштиану Роналду (Португалия), 140 голов
- 119 – Филиппо Индзаги (Италия), 46 голов
- 124 – Карим Бензема (Франция), 90 голов
- 126 – Серхио Агуэро (Аргентина), 41 гол
- 156 – Мохамед Салах (Египет), 49 голов
- 159 – Алессандро Дель Пьеро (Италия), 42 гола
- 161 – Неймар (Бразилия), 43 гола
