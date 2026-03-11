Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион

Забавная история произошла с болельщиком «Барселоны» во время матча Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Испанский фанат, который приехал в Англию поддержать каталонский клуб, случайно прибыл не на тот стадион. Вместо легендарного «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле он оказался на стадионе с таким же названием – «Сент-Джеймс Парк» в Эксетере, где проводит домашние матчи клуб «Эксетер Сити».

По информации британских СМИ, болельщик преодолел более 1000 миль, чтобы попасть на игру. Однако только у турникетов он понял, что ошибся стадионом.

В тот вечер «Эксетер Сити» как раз проводил домашний матч против «Линкольн Сити», и сотрудники клуба решили поддержать растерянного гостя. Ему бесплатно выдали билет, чтобы он все-таки смог посмотреть футбол.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Представитель клуба Адам Спенсер рассказал, что фанат выглядел расстроенным и немного смущенным, но ситуацию удалось быстро исправить.

«Он приехал к нам из Лондона и был уверен, что попал на стадион Ньюкасла. Скорее всего, он просто ввел в телефоне «Сент-Джеймс Парк» и поехал по навигатору», – объяснил представитель клуба.

В итоге болельщик все же провел вечер на футболе, хотя и не на матче своей любимой команды.

В «Эксетер Сити» добавили, что будут рады снова увидеть его на своем стадионе, но на этот раз – уже без навигационных приключений.