Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион
Другие новости
11 марта 2026, 17:35 | Обновлено 11 марта 2026, 18:07
337
1

Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион

Испанский болельщик перепутал стадионы с одинаковым названием

11 марта 2026, 17:35 | Обновлено 11 марта 2026, 18:07
337
1 Comments
Фанат Барселоны ехал 1000 миль на матч ЛЧ – но попал на другой стадион
X. Ньюкасл - Барселона

Забавная история произошла с болельщиком «Барселоны» во время матча Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Испанский фанат, который приехал в Англию поддержать каталонский клуб, случайно прибыл не на тот стадион. Вместо легендарного «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле он оказался на стадионе с таким же названием – «Сент-Джеймс Парк» в Эксетере, где проводит домашние матчи клуб «Эксетер Сити».

По информации британских СМИ, болельщик преодолел более 1000 миль, чтобы попасть на игру. Однако только у турникетов он понял, что ошибся стадионом.

В тот вечер «Эксетер Сити» как раз проводил домашний матч против «Линкольн Сити», и сотрудники клуба решили поддержать растерянного гостя. Ему бесплатно выдали билет, чтобы он все-таки смог посмотреть футбол.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Представитель клуба Адам Спенсер рассказал, что фанат выглядел расстроенным и немного смущенным, но ситуацию удалось быстро исправить.

«Он приехал к нам из Лондона и был уверен, что попал на стадион Ньюкасла. Скорее всего, он просто ввел в телефоне «Сент-Джеймс Парк» и поехал по навигатору», – объяснил представитель клуба.

В итоге болельщик все же провел вечер на футболе, хотя и не на матче своей любимой команды.

В «Эксетер Сити» добавили, что будут рады снова увидеть его на своем стадионе, но на этот раз – уже без навигационных приключений.

По теме:
ФОТО.У Месси есть собственный самолет за €50 млн: что известно о Gulfstream
Ливерпуль определился с будущим Арне Слота после поражения в Лиге чемпионов
Легенда АПЛ: «Тренер вчера уничтожил его карьеру. Будут помнить только это»
фото lifestyle курьезы Барселона Лига чемпионов Ньюкасл Эксетер Сити
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Теннис | 11 марта 2026, 00:35 0
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала

Жасмин Паолини потерпела поражение от Талии Гибсон в четвертом раунде тысячника

«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10 марта 2026, 23:35 81
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ

Александр Денисов прокомментировал публикацию переговоров арбитров

Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Другие виды | 11.03.2026, 13:30
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 14:45
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Це ще нічого. Були випадки, коли країни плутали)
Ответить
0
Популярные новости
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 39
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 5
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
10.03.2026, 07:30 8
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 6
Бокс
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем