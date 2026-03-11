Уверенная победа. ЮКСА в товарищеском матче обыграла винницкую Ниву

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В среду, 11 марта, ФК ЮКСА провел спарринг с «Нивой» Винница.

В турнирной таблице Первой лиги «ЮКСА» занимает седьмое место. «Нива» Винница играет в группе А Второй лиги и после первой части сезона идет на четвертой позиции.

ЮКСА открыла счет на 28-й минуте. Автором гола стал Никита Кибзун.

«Нива» отыгралась еще до перерыва. Счет сравнял Никита Петрук. Интересно, что контракт Петрука принадлежит ФК ЮКСА, а в «Ниве» футболист выступает на правах аренды.

Во втором тайме игроки ЮКСА забили три мяча и одержали победу. Голами отметились Венделл, Матеус и Парагвай.

Читайте также: Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины

Товарищеский матч. 11 марта

ЮКСА (Тарасовка) – «Нива» (Винница) – 4:1

Голы: Кибзун, 28, Венделл, 52, Матеус, 57, Парагвай, 71 – Петрук, 40