Уверенная победа. ЮКСА в товарищеском матче обыграла винницкую Ниву
Поединок ЮКСА – «Нива» Винница завершился со счетом 4:1
Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В среду, 11 марта, ФК ЮКСА провел спарринг с «Нивой» Винница.
В турнирной таблице Первой лиги «ЮКСА» занимает седьмое место. «Нива» Винница играет в группе А Второй лиги и после первой части сезона идет на четвертой позиции.
ЮКСА открыла счет на 28-й минуте. Автором гола стал Никита Кибзун.
«Нива» отыгралась еще до перерыва. Счет сравнял Никита Петрук. Интересно, что контракт Петрука принадлежит ФК ЮКСА, а в «Ниве» футболист выступает на правах аренды.
Во втором тайме игроки ЮКСА забили три мяча и одержали победу. Голами отметились Венделл, Матеус и Парагвай.
Товарищеский матч. 11 марта
ЮКСА (Тарасовка) – «Нива» (Винница) – 4:1
Голы: Кибзун, 28, Венделл, 52, Матеус, 57, Парагвай, 71 – Петрук, 40
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвиенко может пропустить около месяца
Талия Гибсон, Виктория Мбоко, Линда Носкова и Арина Соболенко выиграли свои матчи