Легенда АПЛ: «Тренер вчера уничтожил его карьеру. Будут помнить только это»

Известный в прошлом вратарь Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель считает, что тренер Тоттенхэма Игор Тудор может сломать карьеру молодому киперу Антонину Кински.

Во время матча Лиги чемпионов против Атлетико наставник заменил Кински на 17-й минуте после трех пропущенных голов.

«Вчера он просто уничтожил парню карьеру. Мне очень жаль молодого человека. Когда в будущем будут называть фамилию Кински, то вспомнят именно этот момент».

«Я считаю, что менять нужно было хотя в перерыве, поговорив с ним», – сказал Шмейхель.

Тоттенхэм уступил со счетом 2:5.