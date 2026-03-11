Другие новости11 марта 2026, 11:47 |
Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг
Лондонцы за 2 сезона умудрились проиграть уже 45 матчей во всех турнирах
11 марта 2026, 11:47
Лондонский Тоттенхэм Хотспур вышел в «лидеры» рейтинга команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству поражений во всех турнирах с начала прошлого сезона 2024/25.
Поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5 стало уже 45-м для «шпор».
По количеству поражений Тоттенхэм опередил такие команды, как Вулверхэмптон (44), Хайденхайм (43) и другие.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством поражений во всех турнирах с начала прошлого сезона
- 45 – Тоттенхэм Хотспур
- 44 – Вулверхэмптон
- 43 – Хайденхайм
- 39 – Верона
- 38 – Жирона
- 37 – Лечче
- 36 – Ницца
- 35 – Вест Хэм Юнайтед
- 34 – Кальяри
- 33 – Гавр
