Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг

Лондонский Тоттенхэм Хотспур вышел в «лидеры» рейтинга команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству поражений во всех турнирах с начала прошлого сезона 2024/25.

Поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5 стало уже 45-м для «шпор».

По количеству поражений Тоттенхэм опередил такие команды, как Вулверхэмптон (44), Хайденхайм (43) и другие.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством поражений во всех турнирах с начала прошлого сезона