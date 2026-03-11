Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 марта 2026, 11:47
Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг

Лондонцы за 2 сезона умудрились проиграть уже 45 матчей во всех турнирах

Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур вышел в «лидеры» рейтинга команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству поражений во всех турнирах с начала прошлого сезона 2024/25.

Поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5 стало уже 45-м для «шпор».

По количеству поражений Тоттенхэм опередил такие команды, как Вулверхэмптон (44), Хайденхайм (43) и другие.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством поражений во всех турнирах с начала прошлого сезона

  • 45 – Тоттенхэм Хотспур
  • 44 – Вулверхэмптон
  • 43 – Хайденхайм
  • 39 – Верона
  • 38 – Жирона
  • 37 – Лечче
  • 36 – Ницца
  • 35 – Вест Хэм Юнайтед
  • 34 – Кальяри
  • 33 – Гавр
По теме:
Аталанта потерпела одно из крупнейших итальянских поражений в истории ЛЧ
Реал сыграет с Манчестер Сити в плей-офф ЛЧ в шестой раз за 10 лет
Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд
