Лживая статистика. 13 мыслей после матча Галатасарая и Ливерпуля

Возможно, решение Осимхена отправиться в Турцию не было плохим. «Наполи» не играет в 1/8 Лиги чемпионов, а он – да. В «Челси» он был бы лишь одним из дорогостоящих трансферов горе-владельца, в то время как в Стамбуле – любимец публики и главный герой истории. Турецкий фанат не привык к звездам такого уровня в клубе. Не успел «наесться». Поэтому для него Виктор – особенный. Перед вчерашним матчем с «Ливерпулем» (1:0) режиссер трансляции поймал баннер на трибунах, где Осимхен вел за руку себя же, но маленького. Это отсылка к факту из биографии игрока: тот признавался, что его детство прошло в маленьком городке, в который ежедневно вывозили мусор. И некоторые местные жители зарабатывали именно на продаже выброшенных вещей. Не самая лучшая жизнь, которой избежал Виктор благодаря своим стараниям. Сам себя вытащил. И теперь он делает то, что любит. И за что его любят. Красиво и мило. Хотя бы ради этого момента стоило ехать играть в Турции

Осимхен сыграл и отдал победный ассист. Но это я уже забегаю слишком наперед. Давайте по порядку. Ниже разбираемся, что произошло такого в стамбульском поединке, что «Ливерпуль» сейчас ближе к вылету из ЛЧ, чем к квалификации в ее четвертьфинал.

1. Количество ошибок турков на своей половине поля в первые минуты – неадекватное. Я понимаю, что давление «Ливерпуля» – это страшно, но даже так 4 потери в опасной зоне за 4 стартовые минуты вызывают вопросы. Если не «что вы здесь вообще делаете?», то хотя бы «а зачем вообще пытаться и дальше разыгрывать коротко?». «Галатасарай» подставлялся так, как не должна подставляться ни одна команда на таком этапе топ-турнира. Но «Ливерпуль» не мог конвертировать высокие отборы и перехваты в голевые атаки, потому что… а почему вообще? У турок на отрезке 2 потери только в своей штрафной, а еще – неудачный пас вратаря прямо на Вирца. И «Ливерпуль» здесь даже в створ не пробил ни разу. Команда шокировала «Галатасарай», тот растерялся – и «красные» ничего из этого не выжали. А где инстинкт убийцы? «Реал» бы здесь забил 2 даже в своем нынешнем состоянии.

2. Не забиваешь ты – забивают тебе. «Ливерпулю» не повезло пропустить. С одной стороны. С другой: более конкретная команда просто переждала бурю и воспользовалась своим шансом. Это о терпении и неигровых качествах. У «Галатасарая» до забитого, за первые 6 минут, 11 неточных пасов. То есть никакого контроля над ситуацией. Но сольный проход по флангу и заработанный после него угловой. А дальше – забитый мяч со стандарта. Ничего необычного. Более того: сольного прохода, возможно, и не было бы, если бы не испуг после кучи потерь мяча на старте. «Ливерпулю» сначала не хватило цинизма у чужих ворот, затем – концентрации у своих. Команда Слота слабее ментально, чем команда Клоппа. Вроде бы как очевидно, но нужно прописать. У этого коллектива есть преимущества над командой Юргена, однако все они незаметны, пока футболисты не в форме. Пока не в форме, мы просто видим проблемы ментального плана. И Слот их не поборет. Просто потому, что не Клопп. Он о другом.

3. «Галатасарай» все 90 минут не делал на поле ничего сложного. Просто доставлял мяч в опасную зону в штрафной площади. Иногда футбол – простой вид спорта. Увидел открытого партнера внутри прямоугольника? Дай ему мяч. Часто этого достаточно, чтобы создать опасность. Немного не понимаешь, что делать с мячом? Выбей вперед на нападающего, тот скинет. Не можешь создать ничего из игры? Сделай акцент на стандарты. Соперник более техничный и просто лучше играет в футбол? Тогда играй в футбол меньше и больше борись за мяч. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что подсаживаюсь ближе к экрану каждый раз, когда Осимхен получает мяч. И только когда он. А так не должно быть, потому что я, ты, твой сосед-пьяница Коля, каждый фанат на стадионе и каждый из защитников «Ливерпуля» в матче знает, что вся команда в атаке ищет мячом Виктора и что атака турок – это на 90% Осимхен и его касания. Слишком просто для серьезного коллектива. Но работало.

4. На 39 минуте Йилдиз и Осимхен на правом фланге просто пасовали друг другу мяч туда-сюда несколько раз подряд. То же самое делала «Бавария» на противоположном фланге против «Аталанты» в конце первого тайма, но при счете 3:0 на табло, когда исход матча уже был предрешен. То есть фиксируем: «Галатасарай» от ужаса стартовых мгновений поединка до такого уровня спокойствия дошел за чуть больше чем полчаса футбола. Значит, матч – по его сценарию, под его контролем и диктовкой. А у «Ливерпуля» просто мало в атаке до перерыва. У Экитике 0 ударов в первые 65 минут игры, у Салаха – тоже. А это вроде бы самые заточенные на попытки забить футболисты в составе команды. За 90 минут «Ливерпуль» нанес аж 15 ударов, но их средняя «стоимость» – всего 0.09 xG, и это я еще немного округлил в большую сторону. То есть попытки в основном из плохих позиций. Стало быть, «классическая» статистика лжет: «Ливерпуль» не был уж настолько близок к голу.

5. Одна из команд просто лучше знает свои сильные стороны. «Галатасарай» знает, что может быть убедительным в футболе с большим количеством потерь владения и силовых дуэлей. И он стремился именно к такому сценарию. А к чему стремился «Ливерпуль»? Каковы сильные стороны этой команды? Страшная мысль: их нет. Ну, если отбросить высокий индивидуальный класс футболистов. Нет весной 2026 года такого сценария, при котором «Ливерпуль» чувствовал бы себя комфортно на поле. Даже в матче с командой чемпионата Турции. Всегда что-то не так. Всегда что-то мешает. Всегда не то. Как будто какой-то камешек, который попал в ботинок и из-за которого неприятно становиться на ногу. И как будто нужно остановиться, чтобы достать эту причину проблем, но ты в толпе. Нужно сначала выйти из нее, чтобы не толкнули, чтобы ты не упал, чтобы не затоптали. А «Ливерпуль» не может остановиться, потому что сезон в разгаре. И выходит на поле с этим камешком в ботинке два раза в неделю. «Красные» искренне не понимают, что делать те 90 минут, чтобы чувствовать себя хорошо. Приехали.

6. У «Ливерпуля» мало футболистов, которые способны стабильно хорошо бить по воротам. Конечно, в хороший день у тебя и Собослай забьет, но вообще-то Доминик свой последний сезон с 10+ голами в чемпионате провел еще в 2018 году во второй австрийской лиге. Вирц не попадает по пустым воротам после неудачной игры вратаря «Галатасарая». Затем Собо не попадает обводным. У «Ливерпуля» 15 ударов в матче, но у вратаря турок Чекира только 1 топ-сейв – после попытки Экитике. Этот француз, кстати, был худшим по разнице между фактическими и ожидаемыми забитыми голами в Европе в прошлом сезоне. Среди сотен исполнителей... Вопрос: так кто вообще в составе команды должен выполнять качественные удары, когда Салах не в форме? Раньше мог Жота. Мог Диас. А сейчас? Бывают дни, когда «не летит», но у «Ливерпуля» это «не летит» целый сезон. В той же АПЛ 3 из 4 лучших футболистов в составе команды по ожидаемым голам имеют недобор забитых. Забавно, но в «Ливерпуле» некому качественно пробить по воротам.

7. Игнорировать Салаха на чужой трети – просто глупо. Понимаю желание отказаться от Мо как от лидера, особенно после того самого интервью. Понимаю, что египтянин в худшей форме за все годы карьеры в «Ливерпуле». Но… ну, вы же понимаете, что продолжать выпускать его на поле и не пасовать ему – это просто худшее из возможных решений? Если футболист не в форме, то он не играет. А если вдруг все-таки играет, то пусть набирает эту форму на поле. Пусть получает мяч. Вспоминает, как бить по воротам и забивать голы. Салах не вернется, если от него будут «прятать» круглый. Помню, когда-то Конте говорил, что Лукаку будет играть у него по 90 минут всегда, чтобы набрать форму. Даже если после первого часа «умирает». Потому что только так лучшая версия Ромелу вернется. Так вот: а на что надеется Слот, когда ставит Мо, привязывает его к флангу и делает акцент на противоположное крыло? Или сади на скамейку, или загружай пасами в опасной зоне. За 7 месяцев можно было бы и понять, что здесь нет компромиссного решения.

8. «Галатасарай» — ужасно безынициативная команда. Во время первого тайма был момент, когда Ван Дейк оказался на земле в штрафной, а Осимхен за его спиной сразу показал партнеру навешивать — тот навесил, Виктор пробил головой. Так вот, весь «Галатасарай» – это Осимхен в этом моменте. Речь не о том, чтобы создать шанс, а о том, чтобы дождаться возможности. Не инициировать действие, а как можно лучше отреагировать на действие соперника. У «Ливерпуля» не идет игра. «Ливерпуль» не создает хороших шансов. «Ливерпуль» не может зажать соперника на его трети. То есть все по сценарию турок. Но у них 1 удар с 46 по 81 минуту игры, и тот – после того, как защитник после стандарта не вернулся в оборону. Почти с нулевого угла. «Ценой» в 0.01 xG. Я понимаю желание защитить 1:0. Просто странно видеть на этапе 1/8 ЛЧ команду, которая не очень-то и хочет играть в футбол. Как будто ее приходится уговаривать: вот, держи возможность провести атаку, ну сделай это хотя бы раз за тайм, ну пожалуйста...

9. Иногда бесит, как долго работают арбитры на VAR. Ответственность? Да, она. Но иногда решения совершенно очевидны. В штрафной соперника любая рука – рука, поэтому гол Конате можно было отменять уже после первого повтора. Или после второго. Но прошло столько времени, как будто все арбитры в комнате VAR дружно гуглили то ли правила игры рукой в футболе, то ли как выглядят человеческие руки вообще. И сверяли картинку на мониторе с матчем и изображение из интернета... VAR – нужный и делает футбол лучше. Его введение – отличное решение. Но мы живем с ним уже годами, поэтому все арбитры должны были уже успеть разобраться, на какие кнопочки нажимать для просмотра повтора. «Ливерпуль» потерял не только забитый гол, но и возможность поднять темп в матче. Просмотр повторов остановил волну давления команды на соперника. VAR не должен быть настолько заметным. Пусть УЕФА разбирается, почему ее рефери такие необоснованно медлительные.

10. Гакпо должен был выходить в стартовом составе. Да, я знаю этот мем про «ребенка Слота». Но еще нидерландец хорошо наводит суету. «Ливерпуль» в первые минуты матча напугал соперника просто тем, что на него бежал. За «Галатасарай» не играют топ-защитники. Для него потеря Санчеса, который не убеждал в футболке «Тоттенхэма», перед вторым матчем из-за перебора желтых – трагедия. Просто заставь этих посредственных для такой стадии турнира игроков больше трудиться. Нужно не качество работы с мячом, а количество атак. В сезоне АПЛ у Гакпо 2.9 удара на 90 минут, у Вирца и Собо – 2 и 1.9 соответственно. По попыткам дриблинга голландец на уровне с немцем и лучше венгра. По потерям лучше обоих. Потому что обостряет. Потому что прямой как рельса. После появления на поле Гакпо выполнил только 5 пасов – зато дважды пробил по воротам. Потому что он об объеме, а не об эффективности. Если в атаке получается мало, то Гакпо гораздо полезнее на поле, чем Вирц.

11. Конате в очередной раз не убедил. Кстати, снова лжет статистика: если верить ей, то «Ливерпуль» провел хороший матч в атаке, создал много проблем для вратаря турок, а Конате был надежным. Именно поэтому нужно смотреть футбол. Ибраима падал в самый ответственный момент. Не попадал ногой по мячу после простой подачи. Ошибался, просто соперник не наказывал. Если бы наказал, Конате получил бы низкую оценку. Здесь хочется поднять такой вопрос: а вот прямо точно-точно такой спад в игре футболиста о безразличии? Он колесо после одного из голов команды в АПЛ недавно выполнил, чтобы отпраздновать. Во-первых: вы часто видите празднование-колесо от защитников? Во-вторых: а разве равнодушный человек праздновал бы так эмоционально даже не свой личный успех, а успех партнера? Конате скорее выглядит как человек в эмоциональной яме. Который потерял веру в собственные силы. У которого все сыплется из рук. Слот поддерживает его тем, что ставит в стартовый состав, но Ибраиме, как мы видим, этого недостаточно. Когда защитник работал с Клоппом, такого с ним не происходило.

12. Очень слабый по качеству футбола матч. «Буде-Глимту» и «Спортингу» придется сильно постараться, чтобы сыграть хуже. «Ливерпуль» не мог, а «Галатасарай» не хотел, потому что... а зачем? Уже 1:0. Скорость ниже средней. Много потерь и невынужденных ошибок в работе с мячом. Минимум созданных шансов после комбинаций, почти все попытки команд забить – это неподготовленные удары. Вместо идей – забросы на Осимхена. И на фоне отсутствия плана у «Ливерпуля» это еще и выглядит ого-го как! Несколько желтых за отмашки и подобные фолы. Обычно так много нарушений на ровном месте видишь в матчах низкого уровня, а здесь – плей-офф ЛЧ. Удивляет и шокирует. 30 ударов на 2 команды, но впечатление такое, что с острых углов, издалека и в соперников могли бы нанести еще 20-30 – и голов все равно бы не забили. Причем матч-то удался из-за эмоций и интриги. Просто ни одна из команд не убедила футболом.

13. Ни «Ливерпуль», ни «Галатасарай» не должны играть в четвертьфинале. Если рассматривать 1/4 как презентацию лучшего в европейском футболе, то на этом этапе англичанам и туркам делать нечего. «Ливерпуль» прямо сейчас – проблемный коллектив, который иногда побеждает благодаря высокому мастерству своих футболистов. «Галатасарай» – команда, которая знает свои сильные стороны, но этих сторон просто недостаточно. Осимхен и атлетичность. Все. Очень понятная команда. Самая понятная среди всех участников стадии. Простая. С единственной большой звездой и плохой комплектацией состава: Гюндоган и Сане на скамейке – это о высокой конкуренции в команде, а еще – о нецелевом использовании бюджета, ведь зарплата у бывших футболистов «Ман Сити» точно немалая. За этот «Галатасарай» легко болеть, потому что он неидеален. И не боится себе в этом признаться – поэтому и бросается лонгболами, когда нужно и когда нет. Но что он, что «Ливерпуль» на бумаге – сладкие булочки для «Челси» или «ПСЖ» в четвертьфинале. И матч-ответка команд через неделю этого никак не изменит.