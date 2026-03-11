Коуч клуба УПЛ: «Не хочу оскорблять арбитра, потому что скажут, что...»

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после матча против Кривбасса (0:0) в 19 туре УПЛ, раскритиковав действия арбитра встречи.

«Трудная игра, завоевали очки. Что касается судейства – пусть разбираются компетентные органы. Понимали, кто к нам приедет. Команда многое забивает. Если дать им зоны фланги, тогда будут проблемы. В 1-м тайме была одна структура, во втором – другая, добавили в атаке.

Задерака избегал контакта с Марченко или нет, но задел его. По-видимому, он не хотел. Если вратарь играет руками, а в него врезаются – как это ни фол. У него палец в сторону. Требуется рентген. В этом эпизоде ​​я получил первую желтую карточку. Вышел Назар Федоровский и они снова в него играли. Из-за этого и пошла схватка.

Арбитр одни фолы свистят, другие – нет. Мы не жалуемся, просто хотим одинакового отношения ко всем. Только так может быть справедливость. Мы видели все со стороны. Если арбитр считает, что он будет так расти в футболе, мы не возражаем.

Был чистый фол на Устименко. Он не свистел. А потом меня выгоняет. Я отвечаю за игроков. Устименко подбегает и говорит: «Сергеевич, посмотрите, фол на мне был 200%». Я не оправдываю красную Мороза, но до этого был чистый фол. Не хочу обижать, потому что скажут, что сказал что-то не то. Будут говорить, что он сработал супер.

Играли в Житомире в кубке с Металлистом 1925, он судил нас. Нестеренко просыпает мяч, ему в ногу вратарь играет за штрафной. Они сказали, что в мяч сыграл. Не можем на это повлиять.

Не могу сказать, что удовлетворены результатом. Если бы победили… Мы не переиграли Кривбасс, но план во 2-м тайме сработал, сделали замены, перестроились и начали атаковать. Для соперника это было неожиданно и у них ничего не получалось. В 1-м тайме не нужно было дать им разгуляться.

Мохнатый может закрыть почти все позиции. Он не играл вингера. Мы играли 5-3-2, он играл в тройке опорников. Да, он отвечал за один из флангов, большой объем выполняет, поскольку много сил, чтобы помочь команде. В обороне немного не успевал, потому что больше действовал на атаку», – сказал Антоненко.