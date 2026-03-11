Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч клуба УПЛ: «Не хочу оскорблять арбитра, потому что скажут, что...»
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 08:46 |
403
0

Коуч клуба УПЛ: «Не хочу оскорблять арбитра, потому что скажут, что...»

Александр Антоненко высказался о матче против «Кривбасса»

11 марта 2026, 08:46 |
403
0
Коуч клуба УПЛ: «Не хочу оскорблять арбитра, потому что скажут, что...»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после матча против Кривбасса (0:0) в 19 туре УПЛ, раскритиковав действия арбитра встречи.

«Трудная игра, завоевали очки. Что касается судейства – пусть разбираются компетентные органы. Понимали, кто к нам приедет. Команда многое забивает. Если дать им зоны фланги, тогда будут проблемы. В 1-м тайме была одна структура, во втором – другая, добавили в атаке.

Задерака избегал контакта с Марченко или нет, но задел его. По-видимому, он не хотел. Если вратарь играет руками, а в него врезаются – как это ни фол. У него палец в сторону. Требуется рентген. В этом эпизоде ​​я получил первую желтую карточку. Вышел Назар Федоровский и они снова в него играли. Из-за этого и пошла схватка.

Арбитр одни фолы свистят, другие – нет. Мы не жалуемся, просто хотим одинакового отношения ко всем. Только так может быть справедливость. Мы видели все со стороны. Если арбитр считает, что он будет так расти в футболе, мы не возражаем.

Был чистый фол на Устименко. Он не свистел. А потом меня выгоняет. Я отвечаю за игроков. Устименко подбегает и говорит: «Сергеевич, посмотрите, фол на мне был 200%». Я не оправдываю красную Мороза, но до этого был чистый фол. Не хочу обижать, потому что скажут, что сказал что-то не то. Будут говорить, что он сработал супер.

Играли в Житомире в кубке с Металлистом 1925, он судил нас. Нестеренко просыпает мяч, ему в ногу вратарь играет за штрафной. Они сказали, что в мяч сыграл. Не можем на это повлиять.

Не могу сказать, что удовлетворены результатом. Если бы победили… Мы не переиграли Кривбасс, но план во 2-м тайме сработал, сделали замены, перестроились и начали атаковать. Для соперника это было неожиданно и у них ничего не получалось. В 1-м тайме не нужно было дать им разгуляться.

Мохнатый может закрыть почти все позиции. Он не играл вингера. Мы играли 5-3-2, он играл в тройке опорников. Да, он отвечал за один из флангов, большой объем выполняет, поскольку много сил, чтобы помочь команде. В обороне немного не успевал, потому что больше действовал на атаку», – сказал Антоненко.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер может спокойно дойти до финала ЛК»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы верим, что он станет основным игроком ЛНЗ»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Александр Антоненко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11 марта 2026, 07:24 0
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча грандов на Сантьяго Бернабеу начнется 11 марта в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10 марта 2026, 19:55 35
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара

Переговоры арбитров в матче Полесья и Динамо

Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Футбол | 10.03.2026, 15:35
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Футбол | 11.03.2026, 06:46
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 3
Теннис
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 60
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 13
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем