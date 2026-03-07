Тренер Оболони: «Он не сразу почувствовал, что получил повреждение»

Тренер киевской «Оболони» Александр Ковпак прокомментировал ничью против «Кривбасса» (0:0) в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Давайте начнем с Дениса Марченко. Как там Денис? Возможно, уже известна степень его повреждения?

– К большому сожалению, он получил травму. Что самое интересное, он не сразу это почувствовал, потому что пока он в игре, в эмоциях, наверное, еще «горячий» был. Когда уже осознал, что это ему будет мешать, попросил замену. Мы общались с врачом и понимаем, что нужно обследование. Надеемся, оно незначительное.

– Тактика строилась через Марченко, с забросами на форварда. Были ли опасения, что дальше что-то пойдет не так?

– Конечно, он одна из ключевых фигур нашей команды, которая непосредственно начинает атаку. Мы награбатывали какие-то моменты, потому что понимали, что он – начало нашей атаки. Во время игры пришлось сразу перестраиваться. Но мы считаем, что Назарий Федоровский справился с этим и это особо не повлияло на игру. Он был готов сразу заменить его, и, я думаю, у него это очень качественно получилось.

– Сегодня получилось без забитых мячей, но было много нервов и споров. Что обусловило такой градус поединка?

– Действительно, это был эмоциональный и нервный матч. Наши первые минуты были не такими качественными, как хотелось бы. Мы строили план на первый тайм, но немного не получилось, и эта нервозность приходила с неуверенными моментами. Мы перестроились во втором тайме, но когда случилось удаление, план полностью изменился. Самым главным дальше было не пропустить.

– «Оболонь» играла большим количеством игроков в защите. Казалось, что ничья вас вполне устраивает.

– Учитывая то, как складывалась игра, и то, что мы остались в меньшинстве, то хотели довести матч до конца и не пропустить. Мы не играли на ничью с самого начала, потому что контратака – это наша сильная сторона. Мы искали свои моменты, но в меньшинстве против «Кривбасса» это стало сложнее. У них качественные исполнители и сильные легионеры, они много забивают. Мы – неуступчивая команда и сегодня справились с обороной. Рисунок игры отошел на второй план, потому что важно было удержать зачетный балл.