Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы верим, что он станет основным игроком ЛНЗ»
Коуч заговорил о дебюте Абдула Авуду за «фиолетовых»
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил дебют Абдула Авуду за «фиолетовых» в матче с Вересом (3:0), где легионер отличился голом.
Как оцениваю Авуду? Забил гол, значит, положительно оцениваю, но он не готовился с командой полноценно к сезону. Уже в начале чемпионата он присоединился к нам.
Две недели назад ему нужно было набирать игровые кондиции, но мы все же верим, что он станет основным игроком команды, поможет команде в каждом матче.
Сравнение с Оба? У Проспера был удачный отрезок в нашей команде. Как будет у Авуда, увидим. Но я считаю, что это все-таки разные футболисты. Сейчас что-то сравнивать не вижу смысла», – сказал коуч ЛНЗ.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.
