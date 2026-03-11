Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 марта 2026, 08:24 |
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы верим, что он станет основным игроком ЛНЗ»

Коуч заговорил о дебюте Абдула Авуду за «фиолетовых»

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы верим, что он станет основным игроком ЛНЗ»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил дебют Абдула Авуду за «фиолетовых» в матче с Вересом (3:0), где легионер отличился голом.

Как оцениваю Авуду? Забил гол, значит, положительно оцениваю, но он не готовился с командой полноценно к сезону. Уже в начале чемпионата он присоединился к нам.

Две недели назад ему нужно было набирать игровые кондиции, но мы все же верим, что он станет основным игроком команды, поможет команде в каждом матче.

Сравнение с Оба? У Проспера был удачный отрезок в нашей команде. Как будет у Авуда, увидим. Но я считаю, что это все-таки разные футболисты. Сейчас что-то сравнивать не вижу смысла», – сказал коуч ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.

