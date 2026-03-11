Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола сделал откровенное заявление перед матчем Ман Сити с Реалом
Лига чемпионов
11 марта 2026, 06:04 | Обновлено 11 марта 2026, 06:05
505
0

Тренер заявил, что Манчестер сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала между командами пройдет в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«К сопернику нужно относиться с уважением, но при этом смотреть ему прямо в глаза и говорить: «Вот кто мы такие как команда». Это необходимо делать. Возможно, удача окажется на вашей стороне, и вы сможете пройти дальше».

О словах Арбелоа

«Честно говоря, никаких сюрпризов нет. Думаю, мы хорошо знаем друг друга – он знает нас, а мы знаем его. Конечно, нам придется внести определенные коррективы, но чего-то неожиданного не ожидается.

Если сейчас мы не способны справляться с давлением, играя на «Энфилде», «Олд Траффорд», «Эмирейтс», «Стэмфорд Бридж», а также против «Баварии» или «ПСЖ», значит, этот этап просто нужно пережить. Лучше быть здесь, чем вовсе не участвовать.

Я предпочитаю приезжать на этот стадион на стадии 1/8 финала, потому что это говорит о том, что мы более или менее относимся к элите европейского футбола.

Еще 12-13 лет назад клуб даже близко не находился на таком уровне. И сколько бы матчей подобного масштаба вы ни провели, каждый из них дает новый опыт и помогает учиться.

Разумеется, мы хотим победить и сделаем все возможное, чтобы пройти дальше в следующем матче», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити Реал Мадрид Пеп Гвардиола Лига чемпионов Альваро Арбелоа ПСЖ Бавария
Михаил Олексиенко Источник: Manchester Evening News
